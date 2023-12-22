Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hadapi Jadwal Padat di 2024, Indra Sjafri Buka Peluang Timnas Indonesia U-20 Diperkuat Pemain Keturunan Potensial

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |16:56 WIB
Hadapi Jadwal Padat di 2024, Indra Sjafri Buka Peluang Timnas Indonesia U-20 Diperkuat Pemain Keturunan Potensial
Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri. (Foto: PSSI)
A
A
A

BEKASI - Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20 memiliki agenda yang cukup padat di 2024. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pelatih Indra Sjafri akan melakukan berbagai cara untuk memperkuat Timnas Indonesia U-20, termasuk memanfaatkan para pemain keturunan.

Timnas Indonesia U-20 pada 2024 nanti akan mengikuti sejumlah turnamen. Turnamen itu, yakni Piala AFF U-19 2024, Kualifikasi AFC U-20 2025 dan Kualifikasi Piala Dunia U-20 2025.

Dalam menghadapi berbagai turnamen tersebut, Indra Sjafri mengatakan pemain keturunan pastinya bisa menjadi opsi menambah kebutuhan timnya. Namun, dia pastikan pemain keturunan harus punya kualitas agar bisa mendompleng performa Timnas Indonesia U-20.

"Kalau ada pemain yang bagus di luar dan sudah punya paspor Indonesia, pasti akan kami bawa. Tapi kualitasnya bagus," kata Indra Sjafri di Bekasi, Kamis (21/12/2023).

Indra Sjafri

Pria yang menjabat Direktur Teknik PSSI itu mengatakan saat mengantongi pemain-pemain potensial akan mengusulkan ke Badan Tim Nasional (BTN). Sebab, BTN akan menindaklanjuti tahapan selanjutnya.

Halaman:
1 2
      
