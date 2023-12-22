Penyebab Indra Sjafri Tak Panggil Welber Jardim dan Amar Brkic ke TC Timnas Indonesia U-20 di Qatar

PENYEBAB Indra Sjafri tak panggil Welber Jardim dan Amar Brkic ke pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-20 di Qatar terungkap. Indra menilai dua pemain diaspora itu lebih baik tetap berada di klub.

Diketahui, Indra Sjafri memanggil 26 pemain untuk mengikuti TC Timnas Indonesia U-20. Pemusatan latihan ini digelar untuk skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-20- yang akan menghadapi sejumlah turnamen pada 2024.

Deretan turnamen itu adalah Piala AFF U-19 2024, Kualifikasi Piala Asia U-20 2025, dan tentunya Piala Dunia U-20 2025 di Cile. Tetapi, dalam daftar itu, tak ada nama Welber Jardim dan Amar Brkic yang memperkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023.

Indra Sjafri mengatakan kedua pemain itu tetap akan berkompetisi bersama klubnya masing-masing. Oleh karena itu, dia menilai kompetisi lebih baik dengan TC sekadar saja.

Welber sendiri diketahui kini memperkuat klub Brasil, Sao Paolo U-17. Sementara itu, Amar Brkic membela TSG 1899 Hoffenheim U-17.