Breaking News: Daftar 26 Pemain Timnas Indonesia U-20 Proyeksi Piala Dunia U-20 2025, Langsung TC di Qatar!

Ji Da-bin masuk ke dalam daftar 26 pemain Timnas Indonesia U-20 yang segera menjalani TC di Qatar. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)

SEBANYAK 26 pemain Timnas Indonesia U-20 proyeksi Piala Dunia U-20 2025 baru saja dirilis PSSI. Pemain-pemain ini rencananya akan mengikuti pemusatan latihan (TC) di Qatar mulai Jumat, 22 Desember 2023.

Lantas, siapa saja pemain yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia U-20 Indra Sjafri? Mayoritas pemain yang dipanggil merupakan pemain jebolan Piala Dunia U-17 2023 seperti Iqbal Dwijangge, Sulthan Zaky, Ji Da-bin dan Arkhan Kaka.

(Arkhan Kaka dipanggil ke Timnas Indonesia U-20. (Foto: PSSI)

Pemain-pemain yang eksis bersama klub-klub Liga 1 2023-2024 juga disertakan seperti Kadek Arel (Bali United) dan Dony Tri Pamungkas (Persija Jakarta). Nantinya, pemain-pemain ini diproyeksikan tampil di Piala AFF U-19 2024 (Indonesia menjadi tuan rumah) dan Kualifikaso Piala Asia U-23 2025.

Jika lolos ke Piala Asia U-23 2025, Timnas Indonesia U-20 berpeluang melaju ke Piala Dunia U-20 2025 yang dilangsungkan di Cile.

"Bismillah kita memulai persiapan awal tim U-20 Indonesia pada pekan ini di Qatar. Pemain-pemain yang dipanggil di awal pemusatan latihan ini yakni sebagian besar pemain tim U-17 pada Piala Dunia U-17 2023 yang notabene kelahiran 2006 dan 2007. Selain itu, pemain-pemain kelahiran 2005 yang bermain di Liga 1 dan 2," kata Indra Sjafri mengutip dari laman resmi PSSI, Kamis (21/12/2023).

Indra Sjafri mengatakan bakal ada promosi dan degradasi dalam TC nantinya. Bahkan Indra Sjafri bakal memberi kesempatan bagi pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia U-20.