HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indra Sjafri Panggil 5 Pemain untuk TC Timnas Indonesia U-20, Ada Iqbal Gwijangge!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |16:20 WIB
Indra Sjafri Panggil 5 Pemain untuk TC Timnas Indonesia U-20, Ada Iqbal Gwijangge!
Muhammad Iqbal Gwijangge dipanggil untuk TC Timnas Indonesia U-20 (Foto: FIFA)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak lima pemain dipanggil Indra Sjafri untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U-20. Tiga pemain berasal dari Barito Putera, sedangkan dua nama lain merupakan punggawa klub Liga 2, Malut United.

Satu dari tiga pemain Barito Putera yang dipanggil adalah Iqbal Gwijangge. Dia merupakan kapten Timnas Indonesia U-17 yang sebelumnya tampil di Piala Dunia U-17 2023.

Muhammad Iqbal Gwijangge mengawal lini belakang Timnas Indonesia U-17 (Foto: PSSI)

Sementara dua pemain Barito Putera lainnya adalah Alexandro Felix Kamuru dan Aimar Mohama. Kamuru merupakan bek kiri asal Sorong, Papua berusia 18 tahun. Aimar merupakan gelandang serang jebolan asli akademi klub yang juga kelahiran 2005.

"Tiga penggawa muda Laskar Antasari, Iqbal Gwijangge, Alexandro Felix, dan ada satu nama baru, yaitu Aimar Mohama yang berasal dari Akademi @baritoputeraanum," tulis keterangan pada Instagram resmi klub, Kamis (21/12/2023).

"Sudah tiga Musim berseragam Laskar Antasari, mendapat panggilan untuk mengikuti Pemusatan Latihan Tim Nasional Indonesia U-20. Tunjukkan kemampuan terbaik, Kasih Maksimal untuk Negara, Wasaka!" tutup keterangan tersebut.

Tak mau kalah, Malut United juga mengumumkan dua pemainnya dipanggil ke TC Timnas Indonesia U-20. Mereka adalah winger Rafly Selang dan kiper Rifky Tofani.

Keduanya masih berusia 18 tahun. Malut United juga mengumumkan pemanggilan tersebut lewat Instagram resmi klub.

Halaman:
1 2
      
