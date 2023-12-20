Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indra Sjafri Bicara Peluang Pemain Timnas Indonesia U-17 Masuk Skuad Proyeksi Piala Dunia U-20 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |02:13 WIB
Indra Sjafri Bicara Peluang Pemain Timnas Indonesia U-17 Masuk Skuad Proyeksi Piala Dunia U-20 2025
Indra Sjafri tak tutup kemungkinan bawa pemain Timnas Indonesia U-17 untuk skuad Piala Dunia U-20 2025 (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, angkat bicara soal peluang pemain Timnas Indonesia U-17 yang akan masuk skuadnya untuk proyeksi Piala Dunia U-20 2025. Dia memberi garansi pemain skuad U-17 yang punya kualitas terbaik akan dipilih olehnya.

Seperti diketahui, di dalam skuad Timnas Indonesia U-17 yang mentas di Piala Dunia U-17 2023 dihuni oleh pemain-pemain apik. Dengan kualitas yang apik itu, tak menutup kemungkinan kalau nantinya akan ada yang diboyong oleh Indra Sjafri untuk masuk dalam skuad Timnas Indonesia U-20.

 

Indra Sjafri pun tidak menutup pintu untuk memanggil para anak asuh Bima Sakti itu. Dia bisa menjamin hal itu jika sang pemain memang memiliki kualitas yang ciamik.

“Siapa yang terbaik dari (Timnas) U-17, saya garansi pasti terpilih,” ungkap Indra Sjafri kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Selasa (19/12/2023).

 BACA JUGA:

Lebih lanjut, pelatih asal Sumatra Barat itu juga membuka peluang kepada pemain diaspora jebolan Timnas Indonesia U-17. Itu artinya, Welber Jardim, dan Amar Rayhan Brkic pun bisa jadi akan masuk ke skuad Timnas Indonesia U-20.

“Jadi kalau menanyakan sumber pemain, itu pemain-pemain yang ada di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
