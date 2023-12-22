Presidium Nasional Suporter Pertanyakan Alasan Shin Tae-yong Tak Panggil Stefano Lilipaly

JAKARTA - Sekjen Presidium Nasional Suporter Sepak bola Indonesia Nasional (PN-SSI) Richard Achmad Supriyanto mempertanyakan alasan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong yang tidak memanggil Stefano Lilipaly. Sebab, sang pemain sedang dalam performa terbaiknya.

Pemain Borneo FC itu saat ini sudah mencatatkan sembilan gol dam 11 assist pada Liga 1 2023-2024. Namun, Shin tidak memanggil pemain itu dengan alasan kondisi fisik masih kurang memadai.

Richard Achmad mendesak Shin untuk memberikan data-data pendukung terkait pernyataannya itu. Hal tersebut agar tidak menjadi bola liar dalam sepak bola Indonesia.

"Statement terakhirnya STY kan, Lilipaly (enggak dipanggil) terkait fisiknya dalam jangka waktu untuk main di Piala Asia. Parameternya enggak jelas," kata Richard Achmad dalam Diskusi Turun Minum PSSI Pers, dikutip pada Jumat (22/12/2023).

Mantan Ketua Umum The Jakmania itu mengatakan lagipula Timnas Indonesia akan pemusatan latihan (TC) di Turki untuk menatap Piala Asia 2023 Qatar. Jika fisik Lilipaly diragukan, bisa digeber dalam TC itu.