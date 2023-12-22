Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Stefano Lilipaly Tak Dipanggil ke TC Timnas Indonesia Jelang Piala Asia 2023, Coach Justin Sayangkan Keputusan Shin Tae-yong

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |10:43 WIB
Stefano Lilipaly Tak Dipanggil ke TC Timnas Indonesia Jelang Piala Asia 2023, Coach Justin Sayangkan Keputusan Shin Tae-yong
Stefano Lilipaly tak dipanggil ke TC Timnas Indonesia di Turki. (Foto: PSSI)
A
A
A

KEPUTUSAN pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang tak memanggil striker Borneo FC, Stefano Lilipaly, ke pemusatan latihan (TC) jelang Piala Asia 2023 jadi sorotan. Pengamat sepakbola nasional, Justinus Lhaksana atau yang akrab disapa Coach Justin, pun turut memberi komentar.

Coach Justin turut menyayangkan keputusan Shin Tae-yong tak memanggil Lilipaly. Sebab menurutnya, kehadiran Lilipaly bisa memberi kontribusi besar terhadap Timnas Indonesia.

Stefano Lilipaly

Lilipaly yang sudah lama merumput di Indonesia dinilai Coach Justin bisa jadi jembatan untuk pemain lokal dan naturalisasi. Dengan begitu, tim bisa lebih klik dan bisa bersinergi.

“Lilipaly enggak dipanggil, dua-duanya (Lilipaly dan Nadeo Argawinata) pemain Boneo,” ujar Coach Justin dalam channel Youtube Justinus Lhaksana.

“Shin Tae-yong sudah mengeluarkan statement kalau Lilipaly mungkin secara fisik tidak bisa mengikutinya karena usia dan di Qatar itu panas. Tapi sih gini ya, ini tim kan praktis muda semua. Sometime butuh pemain senior untuk bisa memberi masukan untuk bisa membimbing,” lanjutnya.

“Pemain senior sini mungkin siapa ya, Jordi (Amat), (Marc) Klok, tapi enggak terlalu banyak. Tapi intinya, harusnya Lilipaly ikut, apalagi banyak pemain naturalisasi itu kan enggak begitu familiar dengan budaya Indonesia,” jelas Coach Justin.

“Fano (sapaan akrab Lilipaly) kan sudah ya (familier budaya Indonesia), bahasa Indonesianya sudah cukup lancar juga sehingga dia bisa memberi masukan, menjadi jembatanlah antara pemain lokal dengan naturalisasi biar lebih klik lebih dapat sinerginya,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
