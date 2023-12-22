Breaking News: Update Ranking FIFA Desember 2023, Timnas Indonesia Naik atau Turun?

Timnas Indonesia peringkat 146 dunia pada Desember 2023. (Foto: PSSI)

UPDATE ranking FIFA Desember 2023 akan diulas Okezone. Jumat (22/12/2023), Federasi Sepakbola Dunia mengumumkan update ranking terbaru. Apakah posisi Timnas Indonesia naik atau turun?

Posisi Timnas Indonesia masih tertahan di peringkat 146 dunia dengan 1064.01 angka. Di posisi 141-160 dunia, hanya ada satu pergeseran posisi yakni bertukarnya posisi Kaledonia Baru dan Puerto Rico.

Minimnya pergeseran posisi ini karena tak banyak negara yang melakoni pertandingan pada 30 November hingga 20 Desember 2023. Rival-rival Timnas Indonesia di Asia Tenggara juga masih tertahan di posisi masing-masing.

Vietnam masih berada di posisi 94 dunia, Thailand (113), Malaysia (130) dan Filipina (140). Posisi Vietnam, Thailand, Malaysia dan Timnas Indonesia bisa naik atau turun pada ranking FIFA Januari 2024, mengingat mereka akan ambil bagian di Piala Asia 2023.

Timnas Indonesia dan Vietnam tergabung di Grup D Piala Asia 2023 bersama Jepang dan Irak. Sementara Malaysia berada di Grup E bareng Korea Selatan, Yordania dan Bahrain.

Bagaimana dengan Thailand? Skuad Gajah Perang berada di Grup F bareng Arab Saudi, Kirgistan dan Oman.