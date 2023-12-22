Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Timnas Malaysia Kim Pan-gon Diincar Juara Liga Super China 2023, Ikuti Langkah Shin Tae-yong?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |10:56 WIB
Kim Pan-gon masuk radar Shanghai Port FC. (Foto: Twitter/@FAM/Malaysia)
Kim Pan-gon masuk radar Shanghai Port FC. (Foto: Twitter/@FAM/Malaysia)
A
A
A

PELATIH Timnas Malaysia, Kim Pan-gon, diincar klub juara Liga Super China 2023, Shanghai Port. Apakah Kim Pan-gon mengikuti jejak pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang menolak penawaran klub asal China?

Medio awal pekan ini, akun Instagram @malaysiafootballleague mengeluarkan peryataan yang mengejutkan. Berdasarkan informasi dari sejumlah media China, Kim Pan-gon masuk radar Shanghai Port.

Kim Pan-gon

(Kim Pan-gon masih terus berkarya bersama Timnas Malaysia)

“Kim Pan Gon dalam radar juara Liga China yaitu Shanghai Port. Menurut sumber dari wartawan China, klub China yang baru menjuarai Liga Super China yaitu Shanghai Port ingin mendatangkan pelatih baru musim depan dan Kim Pan Gon merupakan salah satu calonnya,” tulis akun @malaysiafootballleague.

Tak heran Kim Pan-gon masuk radar Shanghai Port. Kim Pan-gon sukses besar bersama Timnas Malaysia.

Kim Pan-gon mengantarkan Timnas Malaysia lolos ke Piala Asia 2023, sesuatu yang terakhir kali mereka capai pada 2007. Selain itu, Kim Pan-gon juga mendongkrak ranking FIFA Timnas Malaysia dari yang awalnya berada di peringkat 154 ke 130 dunia!

Selain itu, Kim Pan-gon juga sempat empat tahun (2013-2017) menangani Timnas Hong Kong sehingga paham budaya yang ada di Negeri Tirai Bambu. Lantas, apa respons Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) terhadap pemberitaan di atas?

FAM dikabarkan langsung membentengi kontrak baru kepada Kim Pan-gon yang berakhir pada 31 Desember 2023. Hanya saja belum diketahui berapa lama Kim Pan-gon mendapat perpanjangan kontrak dari FAM.

