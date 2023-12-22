Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Segera Jalani TC, Timnas Indonesia U-20 Berangkat ke Qatar Hari Ini

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |10:51 WIB
Timnas Indonesia U-20 berangkat ke Qatar untuk melakoni TC (Foto: PSSI)
TANGERANG - Timnas Indonesia U-20 segera menjalani pemusatan latihan (TC) di Qatar. Mereka pun terbang ke negara Asia Barat itu hari ini, Jumat (22/12/2023) dari Bandara Soekarno Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, memakai pesawat Qatar Airways.

Sebelumnya mereka sudah menjalani tes medis atau MCU di rumah sakit di Cibubur. Proses MCU tersebut berlangsung pada Kamis 21 Desember 2023.

Timnas Indonesia U-20

Iqbal Gwijangge dan kolega nantinya akan berlatih di Academy Aspire, Doha. Sebanyak 26 pemain dibawa oleh sang pelatih, Indra Sjafri, dalam TC tersebut.

TC tersebut digelar sebagai bentuk persiapan menatap sejumlah turnamen di 2024 nanti. Skuad Garuda muda akan menatap Piala AFF U-19, Kualifikasi Piala Asia U-20, dan target lolos ke Piala Dunia U-20 2025.

Sejumlah pemain muda asuhan Bima Sakti di Timnas Indonesia U-17 sudah masuk dalam skuad Indra. Salah satunya adalah Iqbal Gwijangge yang merupakan kapten.

