HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dokter Timnas Brasil Vonis Neymar Jr Tak Bisa Main di Copa America 2024

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |02:44 WIB
Dokter Timnas Brasil Vonis Neymar Jr Tak Bisa Main di Copa America 2024
Neymar Jr diperkirakan tak bisa main di Copa America 2024 (Foto: REUTERS)
A
A
A

DOKTER Timnas Brasil, Rodrigo Lasmar, vonis Neymar Jr tak bisa main di Copa America 2024. Sang pemain bintang Al Hilal bakal absen karena cedera ligamen lutut anterior (ACL).

Lasmar menuturkan bahwa proses penyembuhan Neymar cukup sulit. Dia tak ingin Neymar terburu-buru bermain meski membaik nantinya.

Neymar Jr

Lasmar berharap Neymar bisa kembali bermain pada Agustus 2024 nanti. Namun hal ini masih dilihat dan akan ditinjau kembali oleh tim medis.

"Ini terlalu awal. Tidak ada gunanya melewatkan langkah-langkah untuk pulih lebih cepat dan mengambil risiko yang tidak perlu. Harapan kami adalah dia akan bersiap untuk kembali pada awal musim 2024 di Eropa, yaitu Agustus," ungkapnya, dipetik dari Mirror, Kamis (21/12/2023).

Kabar tersebut menjadi PR bagi Timnas Brasil. Pasalnya, mereka tidak akan diperkuat oleh pemain yang cetak gol terbanyak untuk Brasil.

Halaman:
1 2
      
