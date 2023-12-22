Liverpool Segel Tiket Semifinal Piala Liga Inggris 2023-2024 Usai Bantai West Ham 5-1, Begini Reaksi Cody Gakpo

LIVERPOOL – Penyerang Liverpool, Cody Gakpo, mengomentari pencapaian timnya yang sukses menembus semifinal Piala Liga Inggris 2023-2024. Dia senang bukan main sehingga menyebut Liverpool telah berada di jalur yang benar untuk memenangkan gelar.

Ya, Liverpool berhasil mengalahkan West Ham United dengan skor telak 5-1 untuk menembus semifinal Piala Liga Inggris 2023-2024. Laga itu digelar di Anfield Stadium, Liverpool, Inggris pada Kamis 21 Desember 2023 dini hari WIB.

The Reds -julukan Liverpool- yang bermain dominan kesulitan mencetak gol di babak pertama. Pasukan Jurgen Klopp hanya mampu mencetak satu gol via Dominik Szoboszlai (28’).

Namun pada babak kedua, Liverpool mengamuk dan mencetak empat gol lewat Curtis Jones (56’, 84’), Cody Gakpo (71’), dan Mohamed Salah (82’). Sementara, West Ham United hanya mampu membalaskan satu gol yang dicetak oleh Jarred Bowen (77’).

Usai pertandingan, Gakpo mengatakan senang dengan kemenangan telak ini. Menurutnya, The Reds telah menampilkan performa terbaik untuk menundukkan tim besutan David Moyes itu.

“Jelas ini pertandingan yang penting untuk dilalui. Kami melakukan yang terbaik dan itu adalah pertandingan yang bagus pada akhirnya,” kata Gakpo, dilansir dari laman resmi Liverpool, Jumat (22/12/2023).

“Kami memiliki tim yang bagus, kami memiliki pemain yang luar biasa. Yang harus kami lakukan hanyalah tetap fokus, tetap bersatu dan terus bekerja keras, maka pada akhirnya kualitas akan terlihat,” sambungnya.