HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pesepakbola Bintang yang Nikahi Wanita Lebih Tua, Nomor 1 Berujung Tragis

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |16:33 WIB
5 Pesepakbola Bintang yang Nikahi Wanita Lebih Tua, Nomor 1 Berujung Tragis
Berikut 5 pesepakbola top dunia yang menikahi wanita lebih tua. (Foto: Instagram/@daniellasemaan)
A
A
A

SEBANYAK 5 pesepakbola bintang yang menikahi wanita lebih tua akan diulas Okezone. Memiliki banyak uang membuat para pesepakbola ini bisa saja mendapatkan perempuan cantik yang usianya lebih muda ketimbang mereka.

Namun, mereka mengambil jalan lain dengan menikahi perempuan yang lebih tua. Lantas, siapa saja, pesepakbola yang dimaksud?

Berikut 5 pesepakbola bintang yang menikahi wanita lebih tua:

5. Zlatan Ibrahimovic (42) dan Helena Seger (53)

Zlatan Ibrahimovic dan Helena Seger

Mantan penyerang AC Milan Zlatan Ibrahimovic menikahi Helena Seger, seorang pengusaha yang 11 tahun lebih tua darinya. Mereka telah bersama sejak tahun 2002 dan memiliki dua anak.

Hanya saja, kehidupan percintaan keduanya sulit untuk dikulik. Sebab, Zlatan Ibrahimovic menutup rapat-rapat kehidupan pribadi keluarganya.

4. Cesc Fabregas (36) dan Daniella Semaan (47)

Cesc Fabregas dan Daniella Semaan

Mantan gelandang Arsenal, Cesc Fabregas, menikahi Daniella Semaan, seorang pengusaha dan model Lebanon, yang 11 tahun lebih tua darinya. Mereka telah bersama sejak tahun 2011 dan memiliki tiga anak.

Keduanya kerap membagikan momen kemesraan mereka di media sosial dan mendapat pujian dari netizen.

3. Sergio Ramos (37) dan Pilar Rubio (45)

Sergio Ramos dan Pilar Rubio

Bek Sevilla, Sergio Ramos, menikahi Pilar Rubio, seorang presenter TV, yang 8 tahun lebih tua darinya. Mereka telah bersama sejak tahun 2012 dan memiliki empat anak.

Pilar Rubio setia menemani Sergio Ramos ke mana pun sang suami berkarier. Setelah sempat dua tahun tinggal di Paris, Sergio Ramos membawa istri dan anak-anaknya tinggal di kota masa kecilnya, Seville.

Halaman:
1 2
      
