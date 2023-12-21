Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sandy Walsh Menggila di Liga Belgia 2023-2024, Shin Tae-yong Didorong Cadangkan Asnawi Mangkualam di Piala Asia 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |10:06 WIB
Sandy Walsh Menggila di Liga Belgia 2023-2024, Shin Tae-yong Didorong Cadangkan Asnawi Mangkualam di Piala Asia 2023
Shin Tae-yong didorong untuk berani memasang Sandy Walsh sejak awal dan membangkucadangkan Asnawi Mangkualam (Foto: Instagram/@sandywalsh)
BEK kanan Timnas Indonesia, Sandy Walsh, menggila di Liga Belgia 2023-2024. Performa apik pemain milik KV Mechelen tersebut membuat pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, didorong netizen untuk mencadangkan Asnawi Mangkualam di Piala Asia 2023.

Seperti diketahui, Sandy Walsh tampil gemilang saat membawa KV Mechelen menang 3-0 atas Standard Liege di Liga Belgia 2023-2024. Laga pekan ke-19 Liga Belgia 2023-2024 itu berlangsung di Stadion Achter de Kazerne, Kamis (21/12/2023) dini hari WIB.

Sandy Walsh

Dalam laga tersebut, Sandy Walsh dimainkan sebagai starter di posisi bek kanan KV Mechelen selama 90 menit. Luar biasanya, pemain 28 tahun ini memberi satu assist untuk gol pertama KV Mechelen yang dicetak Norman Bassette pada menit ke-35.

Selain itu, Sandy Walsh juga mampu membawa KV Mechelen menguasai penguasaan bola dengan 64 persen. Klub bek kanan Timnas Indonesia tersebut telah melepaskan 27 percobaan berbanding 14 milik lawan. Ada 8 peluang di antaranya on target.

Adapun, gol kedua KV Mechelen dicetak lewat aksi Kerim Mrabti (67') dan gol ketiga melalui eksekusi penalti Geoffry Hairemans di injury time. Hasil ini membuat tim asuhan Besnik Hasi tersebut naik ke posisi 19 Liga Belgia 2023-2024 dengan 22 poin.

Gara-gara Sandy Walsh menggila di Liga Belgia 2023-2024, Shin Tae-yong didorong netizen untuk mencadangkan Asnawi Mangkualam di Piala Asia 2023. Pelatih yang akrab disapa STY itu diminta memainkan Sandy Walsh ketimbang sang kapten Timnas Indonesia.

"Semoga STY memanfaatkan masa primanya Sandy, so Asnawi bagus sih tapi kalau lawan Irak dan Jepang kayanya Sandy lebih baik," tulis @JLS.

"Asnawi harusnya dicadangin dulu Sandy lagi bagus2 ny ini kalo di Piala Asia," timpal @fajarPN.

