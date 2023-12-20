Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Marc Klok Ungkap Target Besarnya di Piala Asia 2023 Bareng Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |17:30 WIB
Marc Klok Ungkap Target Besarnya di Piala Asia 2023 Bareng Timnas Indonesia
Marc Klok punya target tersendiri di Piala Asia 2023 bareng Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Pemain Timnas Indonesia Marc Klok punya target besar bersama timnya pada Piala Asia 2023, yakni lolos lolos 16 besar. Oleh karena itu, dia akan memperjuangkan hal tersebut meskipun tidak mudah.

Skuad Garuda tergabung dalam Grup D Piala Asia bersama dengan Timnas Jepang, Timnas Irak, dan Timnas Vietnam. Ajang itu akan bergulir pada 12 Januari sampai dengan 10 Februari 2024.

Susunan pemain Timnas Indonesia di laga kontra Timnas Filipina (Foto: PSSI)

Klok mengatakan tidak mudah memang untuk menembus babak 16 besar Piala Asia 2023. Namun, dia pastikan Timnas Indonesia punya peluang itu.

"Saya punya (target). Pertama saya punya target secara tim, yaitu lolos dari fase grup. Saya rasa itu akan jadi prestasi yang luar biasa," kata Klok di Jakarta, dikutip pada Rabu (20/12/2023).

Pemain Persib Bandung tersebut akan berusaha agar terhindar dari cedera. Hal tersebut agar dapat memainkan seluruh laga sebagai tanda kontribusinya pada Piala Asia 2023.

"Secara pribadi, saya ingin tetap fit. Saya ingin menikmati (turnamennya). Saya ingin bermain di setiap pertandingan. Saya ingin menjadi versi terbaik diri saya serta gelandang terbaik di turnamen ini," ungkap pria berusia 30 tahun itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/01/11/1661965/eks-pelatih-timnas-indonesia-patrick-kluivert-dukung-jordi-cruyff-jadi-dirtek-ajax-amsterdam-sng.webp
Eks Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Dukung Jordi Cruyff Jadi Dirtek Ajax Amsterdam
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/02/pierre_emerick_aubameyang.jpg
Skandal Piala Afrika 2025! Aubameyang Dicoret Pemerintah Gabon, Timnas Dibubarkan karena Memalukan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement