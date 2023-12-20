Marc Klok Ungkap Target Besarnya di Piala Asia 2023 Bareng Timnas Indonesia

JAKARTA - Pemain Timnas Indonesia Marc Klok punya target besar bersama timnya pada Piala Asia 2023, yakni lolos lolos 16 besar. Oleh karena itu, dia akan memperjuangkan hal tersebut meskipun tidak mudah.

Skuad Garuda tergabung dalam Grup D Piala Asia bersama dengan Timnas Jepang, Timnas Irak, dan Timnas Vietnam. Ajang itu akan bergulir pada 12 Januari sampai dengan 10 Februari 2024.

Klok mengatakan tidak mudah memang untuk menembus babak 16 besar Piala Asia 2023. Namun, dia pastikan Timnas Indonesia punya peluang itu.

"Saya punya (target). Pertama saya punya target secara tim, yaitu lolos dari fase grup. Saya rasa itu akan jadi prestasi yang luar biasa," kata Klok di Jakarta, dikutip pada Rabu (20/12/2023).

Pemain Persib Bandung tersebut akan berusaha agar terhindar dari cedera. Hal tersebut agar dapat memainkan seluruh laga sebagai tanda kontribusinya pada Piala Asia 2023.

"Secara pribadi, saya ingin tetap fit. Saya ingin menikmati (turnamennya). Saya ingin bermain di setiap pertandingan. Saya ingin menjadi versi terbaik diri saya serta gelandang terbaik di turnamen ini," ungkap pria berusia 30 tahun itu.