4 Pemain Timnas Indonesia yang Jarang Main tapi Dipanggil TC di Turki, Nomor 1 Jadi Sorotan!

Pratama Arhan, 1 dari 4 pemain Timnas Indonesia yang jarang main tapi dipanggil TC di Turki. (Foto: Faisal Rahman/MNC Portal Indonesia)

SEBANYAK 4 pemain Timnas Indonesia yang jarang main tapi dipanggil pemusatan latihan (TC) di Turki akan diulas Okezone. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membawa serta 28 pemain untuk menjalani TC di Turki pada 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024.

TC ini dilakukan sebagai persiapan sebelum Timnas Indonesia ambil bagian di Piala Asia 2023 pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Dari 28 nama yang dibawa, empat pemain di antaranya jarang main di klubnya masing-masing.

Masuk kategori jarang main yang dimaksud di sini adalah mentas di bawah lima pertandingan. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 4 pemain Timnas Indonesia yang jarang main tapi dipanggil TC di Turki:

4. Elkan Baggott (Ipswich Town)





Elkan Baggott musim ini baru empat kali tampil bersama tim senior Ipswich Town. Semua laga itu dilalui Elkan Baggott di ajang Piala Liga Inggris 2023-2024.

Tak heran Elkan Baggott jarang main, mengingat persaingan memperebutkan satu posisi di lini belakang Ipswich Town sangat ketat. Terlebih, Ipswich Town dalam jalur tepat promosi ke Premier League 2024-2025 (duduk di posisi dua klasemen Divisi Championship 2023-2024 hingga pekan ke-22).

3. Ivar Jenner (Jong Utrecht)





Ivar Jenner baru tiga kali tampil dari 19 laga yang dijalani Jong Utrecht di Liga 2 Belanda 2023-2024. Minimnya menit tampil yang didapat Ivar Jenner karena yang bersangkutan mengalami cedera panjang.

Dari 15 September 2023, Ivar Jenner mengalami cedera. Beruntung dalam satu minggu terakhir Ivar Jenner sudah ikut berlatih sehingga berpotensi memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.

2. Marselino Ferdinan (KMSK Deinze)





Sama seperti Ivar Jenner, Marselino Ferdinan juga mengalami cedera sejak pengujung September 2023. Baru dalam dua minggu terakhir, Marselino Ferdinan pelan-pelan sudah ikut berlatih.

Sejauh ini, Marselino Ferdinan belum mengemas satu caps pun bersama tim senior KMSK Deinze. Gelandang 19 tahun ini baru ambil bagian dalam satu laga bersama KMSK Deinze U-21.