Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pemain Timnas Indonesia yang Jarang Main tapi Dipanggil TC di Turki, Nomor 1 Jadi Sorotan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |17:14 WIB
4 Pemain Timnas Indonesia yang Jarang Main tapi Dipanggil TC di Turki, Nomor 1 Jadi Sorotan!
Pratama Arhan, 1 dari 4 pemain Timnas Indonesia yang jarang main tapi dipanggil TC di Turki. (Foto: Faisal Rahman/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

SEBANYAK 4 pemain Timnas Indonesia yang jarang main tapi dipanggil pemusatan latihan (TC) di Turki akan diulas Okezone. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membawa serta 28 pemain untuk menjalani TC di Turki pada 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024.

TC ini dilakukan sebagai persiapan sebelum Timnas Indonesia ambil bagian di Piala Asia 2023 pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Dari 28 nama yang dibawa, empat pemain di antaranya jarang main di klubnya masing-masing.

Masuk kategori jarang main yang dimaksud di sini adalah mentas di bawah lima pertandingan. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 4 pemain Timnas Indonesia yang jarang main tapi dipanggil TC di Turki:

4. Elkan Baggott (Ipswich Town)

Elkan Baggott

Elkan Baggott musim ini baru empat kali tampil bersama tim senior Ipswich Town. Semua laga itu dilalui Elkan Baggott di ajang Piala Liga Inggris 2023-2024.

Tak heran Elkan Baggott jarang main, mengingat persaingan memperebutkan satu posisi di lini belakang Ipswich Town sangat ketat. Terlebih, Ipswich Town dalam jalur tepat promosi ke Premier League 2024-2025 (duduk di posisi dua klasemen Divisi Championship 2023-2024 hingga pekan ke-22).

3. Ivar Jenner (Jong Utrecht)

Ivar Jenner

Ivar Jenner baru tiga kali tampil dari 19 laga yang dijalani Jong Utrecht di Liga 2 Belanda 2023-2024. Minimnya menit tampil yang didapat Ivar Jenner karena yang bersangkutan mengalami cedera panjang.

Dari 15 September 2023, Ivar Jenner mengalami cedera. Beruntung dalam satu minggu terakhir Ivar Jenner sudah ikut berlatih sehingga berpotensi memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.

2. Marselino Ferdinan (KMSK Deinze)

Marselino Ferdinan

Sama seperti Ivar Jenner, Marselino Ferdinan juga mengalami cedera sejak pengujung September 2023. Baru dalam dua minggu terakhir, Marselino Ferdinan pelan-pelan sudah ikut berlatih.

Sejauh ini, Marselino Ferdinan belum mengemas satu caps pun bersama tim senior KMSK Deinze. Gelandang 19 tahun ini baru ambil bagian dalam satu laga bersama KMSK Deinze U-21.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193221/john_herdman_segera_diresmikan_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_fifacom-E0vF_large.jpg
John Herdman Panggil 5 Pemain Diaspora untuk Comeback ke Timnas Indonesia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193168/danilson_soares_silva_siap_membela_timnas_indonesia_danilss10-QgS5_large.jpg
Danilson Soares Silva Siap Bela Timnas Indonesia meski Diincar Negara Peserta Piala Dunia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193153/john_herdman_berpotensi_membawa_timnas_indonesia_juara_piala_aff_2026_dan_melaju_jauh_di_piala_asia_2027_fifacom-Cv0Z_large.jpg
Spesialis Turnamen, John Herdman Bawa Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2026 dan Lolos Perempatfinal Piala Asia 2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193148/timnas_indonesia_kedapatan_lawan_sisa_di_fifa_series_2026_okezone-8Grb_large.jpg
Timnas Indonesia Kebagian Lawan Mudah di FIFA Series 2026, Negara Top Dunia Berkumpul di Selandia Baru!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/01/11/1661965/eks-pelatih-timnas-indonesia-patrick-kluivert-dukung-jordi-cruyff-jadi-dirtek-ajax-amsterdam-sng.webp
Eks Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Dukung Jordi Cruyff Jadi Dirtek Ajax Amsterdam
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/26/bek_persib_bandung_julio_cesar_foto_persib.jpg
Bek Persib Julio Cesar Sebut 3 Pemain Ratchaburi FC yang Patut Dijaga Ketat, Siapa Saja?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement