Pantang Gentar Lawan Gelandang Jepang Wataru Endo, Marc Klok: Timnas Indonesia Pernah Lawan Argentina!

JAKARTA - Gelandang Timnas Indonesia, Marc Klok, tak gentar dengan nama-nama besar yang ada di skuad Timnas Jepang seperti pemain Liverpool, Wataru Endo. Dia mengatakan skuad Garuda pernah menghadapi Timnas Argentina yang dihuni skuad bertabur bintang.

Untuk diketahui, Timnas Indonesia tergabung dalam grup D yang dihuni tim kuat yakni Timnas Irak, Timnas Vietnam, dan Timnas Jepang. Adapun gelaran Piala Asia 2023 dijadwalkan berlangsung di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024.

Boleh dibilang, Jepang akan menjadi lawan terberat bagi Timnas Indonesia. Apalagi skuad berjuluk Samurai Biru itu dihuni pemain-pemain apik seperti Endo, Kaoru Mitoma, Takumi Minamino, hingga Takefusa Kubo. Kendati begitu, Klok tak ciut dengan nama-nama pemain bintang di kubu lawan.

Menurutnya, Timnas Indonesia juga punya modal yang bagus karena pernah menantang Argentina di FIFA Matchday periode Juni. Seperti diketahui, La Albiceleste menurunkan pemain terbaiknya seperti Julian Alvarez, Cristian Romero, Emiliano Martinez, Leandro Paredes, dan masih banyak lagi.

“Kita lihat nanti. Kami juga main lawan Argentina sebelumnya, kami lawan pemain-pemain yang sangat bagus,” ucap Klok kepada awak media di Jakarta, dikutip Rabu (20/12/2023).

Pemain berdarah Belanda itu sadar Jepang adalah tim yang punya kualitas bagus. Namun menurutnya, tidak ada yang tidak mungkin. Dia mengatakan yang terpenting para pemain Timnas Indonesia harus dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi Piala Asia 2023.