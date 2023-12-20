Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Soroti Nama Justin Hubner di TC Timnas Indonesia

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |03:01 WIB
Media Vietnam Soroti Nama Justin Hubner di TC Timnas Indonesia
Justin Hubner masuk dalam daftar pemain yang ikut ke TC Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
MEDIA Vietnam, The Thao 247, menyoroti nama Justin Hubner pada daftar nama yang ikut ke pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Turki. TC dilakukan dalam rangka persiapan tim jelang tampil di ajang Piala Asia 2023 nanti.

Selain Justin Hubner, mereka juga menyoroti sejumlah pemain naturalisasi lain. Seperti diketahui, Timnas Indonesia membawa sebanyak tujuh pemain naturalisasi yakni Rafael Struick, Ivar Jenner, Shayne Pattynama, Jordi Amat, Elkan Baggott, Justin Hubner dan Sandy Walsh.

"Jelang latihan kali ini, Federasi Sepak Bola Indonesia mengumumkan 29 nama yang akan berangkat ke Eropa. Khususnya, ada 7 pemain naturalisasi yang tergabung di sana," tulis The Thao.

Nama-nama tersebut Rafael Struick, Ivar Jenner, Shayne Pattynama, Jordi Amat, Elkan Baggott, Justin Hubner, Sandy Walsh," lanjut pemberitaan The Thao.

"Di antara 7 nama tersebut, gelandang muda Justin Hubner menjadi nama baru yang dipanggil ke timnas Indonesia setelah pemain Wolverhampton itu baru saja menyelesaikan prosedur naturalisasi," ujar mereka.

Telusuri berita bola lainnya
