RANS Nusantara FC Diyakini Bakal Bangkit Setelah Jeda Panjang Liga 1 2023-2024

RANS Nusantara FC diyakini bakal bangkit setelah jeda panjang Liga 1 2023-2024. Pemain sayap RANS, Erwin Ramdani, mengatakan bahwa timnya akan berbenah untuk memperbaiki kekurangan dalam laga terakhir.

RANS menelan kekalahan keduanya secara beruntun. Itu juga memperpanjang rangkaian hasil minor mereka yang tak pernah menang dalam lima partai terakhir di Liga 1 2023-2024.

Terbaru, RANS takluk dari Borneo FC 0-1 pada Sabtu (16/12/2023). Hasil itu membuat mereka kini berada di peringkat ketujuh klasemen Liga 1 2023-2024.

Mereka mengoleksi 32 poin hasil dari masing-masing delapan kemenangan dan imbang serta tujuh kekalahan dari 23 yang berjalan. Sebelumnya mereka sempat bertahta di lima besar klasemen Liga 1 musim ini di awal kompetisi.

"Setelah kekalahan atas Borneo FC kita bisa perbaiki ini karena kita punya waktu yang lama, jadi mari kita manfaatkan waktu itu sekaligus untuk menanti pemain-pemain yang memang cedera," ujar Erwin dalam rilis LIB, Rabu (20/12/2023).

BACA JUGA: Striker Borneo FC Felipe Cadenazzi Dinobatkan sebagai Pemain Terbaik APPI November 2023

Erwin yakin timnya akan kembali komplit dan kuat. Namun mereka harus bekerja keras untuk bisa mencapai harapan itu.