HOME BOLA LIGA INDONESIA

Striker Borneo FC Felipe Cadenazzi Dinobatkan sebagai Pemain Terbaik APPI November 2023

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |09:08 WIB
Striker Borneo FC Felipe Cadenazzi Dinobatkan sebagai Pemain Terbaik APPI November 2023
Striker Borneo FC Felipe Cadenazzi jadi pemain terbaik Liga 1 2023-2024 pada November 2023 (Foto: APPI)
A
A
A

STRIKER Borneo FC, Felipe Cadenazzi, dinobatkan sebagai pemain terbaik versi Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) untuk November 2023. APPI memutuskan berdasarkan performa Cadenazzi selama Liga 1 2023-2024 bergulir pada November 2023.

Di sisi lain, penggawa Persib Bandung, Ciro Alves, dinobatkan sebagai pemain terfavorit versi fans pada November 2023.

Ciro Alves

"Berikut adalah para pemenang dari setiap kategori: Pesepakbola Terbaik-Felipe Cadenazzi (Borneo FC), Pesepakbola Favorit Fans-Ciro Alves (Persib Bandung)," bunyi keterangan resmi APPI, Senin (18/12/2023).

Cadenazzi sendiri merupakan pemain asing yang baru bergabung di Liga Indonesia. Sebelumnya dia bermain untuk klub Filipina, Magallanes, pada Januari lalu.

Cadenazzi kemudian resmi diboyong Pesut Etam-julukan Borneo- pada Juli lalu. Dia pun berhasil mengoleksi tujuh gol dari 16 laga yang dijalaninya di Liga 1 musim ini.

Itu merupakan catatan yang cukup apik bagi pemain anyar di Liga 1. Cadenazzi menjadi salah satu pemain Borneo FC yang yang diandalkan.

Halaman:
1 2
      
