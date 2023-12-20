Striker Borneo FC Felipe Cadenazzi Dinobatkan sebagai Pemain Terbaik APPI November 2023

Striker Borneo FC Felipe Cadenazzi jadi pemain terbaik Liga 1 2023-2024 pada November 2023 (Foto: APPI)

STRIKER Borneo FC, Felipe Cadenazzi, dinobatkan sebagai pemain terbaik versi Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) untuk November 2023. APPI memutuskan berdasarkan performa Cadenazzi selama Liga 1 2023-2024 bergulir pada November 2023.

Di sisi lain, penggawa Persib Bandung, Ciro Alves, dinobatkan sebagai pemain terfavorit versi fans pada November 2023.

"Berikut adalah para pemenang dari setiap kategori: Pesepakbola Terbaik-Felipe Cadenazzi (Borneo FC), Pesepakbola Favorit Fans-Ciro Alves (Persib Bandung)," bunyi keterangan resmi APPI, Senin (18/12/2023).

Cadenazzi sendiri merupakan pemain asing yang baru bergabung di Liga Indonesia. Sebelumnya dia bermain untuk klub Filipina, Magallanes, pada Januari lalu.

Cadenazzi kemudian resmi diboyong Pesut Etam-julukan Borneo- pada Juli lalu. Dia pun berhasil mengoleksi tujuh gol dari 16 laga yang dijalaninya di Liga 1 musim ini.

Itu merupakan catatan yang cukup apik bagi pemain anyar di Liga 1. Cadenazzi menjadi salah satu pemain Borneo FC yang yang diandalkan.