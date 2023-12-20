Jumpa Bayern Munich di 16 Besar Liga Champions 2023-2024, Direktur Lazio Tak Senang

JUMPA Bayern Munich di 16 besar Liga Champions 2023-2024, direktur olahraga Lazio, Enrico Lotito, tak senang. Namun demikian, dia meyakini tim asuhan Maurizio Sarri mampu berjuang menghadapi sang raksasa Jerman.

Lazio melenggang ke babak 16 besar Liga Champions 2023-2024 sebagai runner-up Grup E. Mereka mengoleksi 10 poin, terpaut empat poin dari Atletico Madrid yang menjadi juara grup.

Sayangnya, Biancocelesti -julukan Lazio- langsung menghadapi Munich di babak 16 besar. Harry Kane dan kolega sendiri merupakan juara Grup A, yang tak pernah terkalahkan di fase grup, bahkan dalam beberapa musim terakhir.

Oleh karena itu, Lotito mengakui bahwa FC Hollywood -julukan Munich- merupakan lawan terburuk yang mereka dapat di babak 16 besar Liga Champions 2023-2024 dari calon lawan lainnya yang ada. Meski begitu, dia yakin Lazio bakal berusaha keras untuk memberikan perlawanan.

“Bayern Munich adalah salah satu tim terburuk yang bisa kami hadapi. Namun kami di sini berdasarkan prestasi, kami akan berjuang sampai akhir,” kata Lotito dilansir dari Football Italia, Selasa (19/12/2023).