HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Bayern Munich vs VfB Stuttgart di Liga Jerman 2023-2024: Menang 3-0, Die Roten Kembali Rasakan Poin Penuh

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |03:22 WIB
Hasil Bayern Munich vs VfB Stuttgart di Liga Jerman 2023-2024: Menang 3-0, <i>Die Roten</i> Kembali Rasakan Poin Penuh
Bayern Munich menang telak 3-0 atas VfB Stuttgart pada lanjutan Liga Jerman 2023-2024 (Foto: Reuters/Angelika Warmuth)
A
A
A

MUNICH - Hasil Bayern Munich vs VfB Stuttgart di Liga Jerman 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Allianz Arena, Munich, Senin (18/12/2023) dini hari WIB itu berakhir dengan skor 3-0 untuk Die Roten.

Tiga gol tuan rumah disarangkan lewat brace Harry Kane (2', 55') dan Kim Min-jae (63'). Stuttgart, kendati tampil dominan, tak mampu memanfaatkan secuil peluang pun untuk mencetak gol.

Harry Kane menggandakan keunggulan Bayern Munich atas VfB Stuttgart (Foto: Reuters/Angelika Warmuth)

Jalannya Pertandingan

Tim tamu memang bermain berani sejak awal, tetapi Bayern lebih klinis. Hasilnya, Kane sudah membawa tuan rumah memimpin di menit kedua. Leroy Sane mampu mencuri bola di tengah, lalu menggiringnya sendiri ke kotak penalti lawan. Setelah melewati kiper, dia mengumpan untuk dijadikan gol oleh sang rekan.

Kebobolan, Stuttgart tetap berani memainkan penguasaan bola. Namun, di menit ke-26, gawang Alex Nubel kembali bergetar. Beruntung, kali ini wasit menganulir gol yang disarangkan Kim.

Jelang turun minum, gantian Thomas Muller yang terkena apes. Golnya di menit kedua injury time dianulir wasit. Dia didakwa dalam posisi offside sehingga gol harus dibatalkan. Skor 1-0 untuk keunggulan Bayern masih bertahan.

Usai rehat, Stuttgart kembali merepotkan tuan rumah. Lagi-lagi, Bayern justru menambah gol di menit ke-55! Berawal dari situasi tendangan penjuru, bola mampu mencapai Kane yang berdiri cukup bebas untuk menanduknya ke gawang!

