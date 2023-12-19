Advertisement
BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bungkam Persija Jakarta, Persib Bandung Hadapi Bhayangkara FC di Final Nusantara Open 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |23:55 WIB
Bungkam Persija Jakarta, Persib Bandung Hadapi Bhayangkara FC di Final Nusantara Open 2023
Persib Bandung menembus final Nusantara Open 2023 (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

BEKASI - Persib Bandung berhasil menembus partai final turnamen bergengsi usia 17 tahun, Nusantara Open 2023. Di laga final, Persib akan menantang Bhayangkara FC.

Persib akan menantang Bhayangkara FC di Komplek Akademi Garudayaksa, Bekasi, Kamis (21/12/2023). Laga yang menarik karena tim muda Persib merupakan sang juara bertahan.

Nusantara Open 2023

Dua finalis ini lolos setelah memenangkan laga semifinal mereka dalam duel yang ketat dan sengit. Persib mengalahkan Persija Jakarta 2-1 setelah sempat memimpin 2-0 melalui gol cepat Zulkifli Lukmansyah menit ke-2 dan Arham Darmawan menit 15.

Persija yang telat panas, bangkit dan mulai menemukan bentuk sampai datang gol Rizky Padilah menit 19. Sayangnya mereka hanya bisa mencetak satu gol itu walaupun sejatinya banyak peluang yang berpotensi melahirkan gol.

"Saya senang karena kami kembali ke final," kata gelandang Persib, Izmy, dalam rilis yang diterima MNC Portal Indonesia, Selasa (19/12/2023).



      
