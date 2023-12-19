Piala Asia 2023: Fokus Persiapan Timnas Indonesia, Marc Klok Vakum Main Medsos

JAKARTA – Gelandang Timnas Indonesia, Marc Klok, berambisi untuk memberikan yang terbaik untuk Skuad Garuda di ajang Piala Asia 2023 nanti. Pemain berdarah Belanda itu rela untuk vakum bermain media sosial demi mematangkan persiapan.

Seperti diketahui, Klok merupakan salah satu pemain yang masuk dalam daftar 29 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk menjalani pemusatan latihan (TC) di Turki. Adapun TC tersebut merupakan persiapan Skuad Garuda dalam menatap Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024.

Menatap ajang tersebut, Klok membuat keputusan untuk berhenti sementara berselancar bermain medsos. Pemain Persib Bandung itu melakukan hal tersebut karena ingin fokus penuh agar bisa memberikan performa terbaiknya bersama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.

“Untuk berkomitmen penuh pada perjalanan ini, saya memutuskan untuk menghilangkan semua gangguan dan istirahat dari media sosial. Tujuan saya adalah tampil di level tertinggi, berusaha menjadi versi terbaik dari diri saya,” tulis Klok dalam akun instagram pribadinya, Selasa (19/12/2023).

Klok tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang telah dipercaya Shin Tae-yong. Terlebih, pemain berusia 30 tahun ingin membawa Timnas Indonesia bicara banyak di Piala Asia 2023.

“Piala Asia, Januari 2024, turnamen terbesar dalam hidup saya dan panggung terbesar yang pernah kami capai sebagai sebuah negara dalam 17 tahun. Saya tidak bisa mengungkapkan betapa berdedikasi dan bersemangatnya saya menikmati pertunjukan dan perjalanan ini,” ujarnya.

“Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras selama babak kualifikasi, dimana tim tetap bertahan untuk mengamankan tempat di panggung bergengsi ini,” lanjutnya.