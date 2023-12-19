Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Asia 2023: Fokus Persiapan Timnas Indonesia, Marc Klok Vakum Main Medsos

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |21:42 WIB
Piala Asia 2023: Fokus Persiapan Timnas Indonesia, Marc Klok Vakum Main Medsos
Penggawa Timnas Indonesia, Marc Klok (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Gelandang Timnas Indonesia, Marc Klok, berambisi untuk memberikan yang terbaik untuk Skuad Garuda di ajang Piala Asia 2023 nanti. Pemain berdarah Belanda itu rela untuk vakum bermain media sosial demi mematangkan persiapan.

Seperti diketahui, Klok merupakan salah satu pemain yang masuk dalam daftar 29 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk menjalani pemusatan latihan (TC) di Turki. Adapun TC tersebut merupakan persiapan Skuad Garuda dalam menatap Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024.

Menatap ajang tersebut, Klok membuat keputusan untuk berhenti sementara berselancar bermain medsos. Pemain Persib Bandung itu melakukan hal tersebut karena ingin fokus penuh agar bisa memberikan performa terbaiknya bersama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.

“Untuk berkomitmen penuh pada perjalanan ini, saya memutuskan untuk menghilangkan semua gangguan dan istirahat dari media sosial. Tujuan saya adalah tampil di level tertinggi, berusaha menjadi versi terbaik dari diri saya,” tulis Klok dalam akun instagram pribadinya, Selasa (19/12/2023).

Klok tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang telah dipercaya Shin Tae-yong. Terlebih, pemain berusia 30 tahun ingin membawa Timnas Indonesia bicara banyak di Piala Asia 2023.

“Piala Asia, Januari 2024, turnamen terbesar dalam hidup saya dan panggung terbesar yang pernah kami capai sebagai sebuah negara dalam 17 tahun. Saya tidak bisa mengungkapkan betapa berdedikasi dan bersemangatnya saya menikmati pertunjukan dan perjalanan ini,” ujarnya.

“Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras selama babak kualifikasi, dimana tim tetap bertahan untuk mengamankan tempat di panggung bergengsi ini,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193092/jay_idzes_bersama_emil_audero-SDBj_large.jpg
3 Pemain Timnas Indonesia Masuk Starting XI Versi Goalpost Asia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193077/jens_raven-FEw3_large.jpg
Tahun 2025 Tak Berjalan Manis, Jens Raven Siap Belajar dari Kegagalan demi Bangkit di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193064/john_herdman-49Bq_large.jpg
John Herdman Panggil Pemain Naturalisasi Tambahan Seharga Rp392 Miliar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3192962/simak_jadwal_lengkap_timnas_indonesia_di_2026-SRA9_large.jpg
Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di 2026: FIFA Series hingga Piala AFF!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/01/51/1661897/janice-tjen-bisa-lebih-moncer-di-tahun-2026-mgg.webp
Janice Tjen Bisa Lebih Moncer di Tahun 2026?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/09/pelatih_chelsea_enzo_maresca_foto_fifa.jpg
5 Kandidat Pengganti Enzo Maresca sebagai Pelatih Chelsea, Ada Legenda Klub
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement