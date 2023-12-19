Lionel Messi Akan Reuni dengan Klub Masa Kecilnya Newells Old Boys, Catat Jadwalnya!

MEGABINTANG sepakbola dunia, Lionel Messi, bakal reuni dengan klub masa kecilnya, Newells Old Boys. Jadwal pertandingan itu pun sudah dirilis.

Ya, klub Messi saat ini, Inter Miami, dijadwalkan bertemu dengan Newells Old Boys dalam laga pramusim. Dilansir dari Miami Herald, pertemuan itu dijadwalkan berlangsung di Stadion DRV PNK pada 15 Februari 2024.

Pada laga pramusim, Inter Miami akan menjalankan tur mulai dari El Savador, Arab Saudi, Hong Kong, dan Jepang. Dalam agenda itu, Inter Miami pun akan turut melawan Newells Old Boys.

Perlu diketahui, Newells Old Boys merupakan klub masa kecil Messi. La Pulga -julukan Lionel Messi- ditempa dalam akademi klub yang berbasis di Rosario itu sejak 1995.