5 Negara yang Dapat Bikin Kejutan di Piala Asia 2023, Nomor 1 Timnas Indonesia!

TERDAPAT 5 negara yang dapat bikin kejutan di Piala Asia 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Lima negara itu merupakan tim kuda hitam yang bisa membuat persaingan di Piala Asia 2023 makin menarik, termasuk di antaranya adalah Timnas Indonesia.

Piala Asia 2023 merupakan edisi ke-18 dari ajang tersebut dan akan digelar di Qatar, pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Timnas Indonesia pun tergabung di Grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam.

Selain Timnas Indonesia, ada empat negara lain yang bisa jadi kejutan di Piala Asia 2023. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Negara yang Dapat Bikin Kejutan di Piala Asia 2023:

5. Malaysia





Bagi Malaysia, Piala Asia 2023 merupakan penampilan keempat mereka di turnamen tersebut. Sejauh ini pencapaian terbaik Malaysia hanyalah di fase grup saja, yang berarti mereka selalu tumbang lebih cepat.

Kendati demikian, kini Malaysia tampil berbeda dengan hadirnya pelatih asal Korea Selatan, Kim Pan-gon. Terbukti di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia saja, Malaysia sedang memimpin Grup D berkat dua kemenangan di awal kala menghajar Kirgistan dan Taiwan.

4. Tajikistan





Piala Asia 2023 menjadi debut Tajikistan di ajang sepakbola terbesar di benua Asia tersebut. Meski berstatus sebagai tim debutan, Tajikistan patut diwaspadai, sebab mereka bisa tampil di putaran final Piala Asia 2023 usai memperlihatkan performa yang menjanjikan di babak kualifikasi.

Ambil contoh seperti pada babak ketiga Kualifikasi Piala Asia 2023, Tajikistan keluar sebagai juara Grup F usai melawan Kirgistzan, Singapura, dan Myanmar.