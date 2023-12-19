Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara yang Dapat Bikin Kejutan di Piala Asia 2023, Nomor 1 Timnas Indonesia!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |09:55 WIB
5 Negara yang Dapat Bikin Kejutan di Piala Asia 2023, Nomor 1 Timnas Indonesia!
5 Negara yang dapat bikin kejutan di Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

TERDAPAT 5 negara yang dapat bikin kejutan di Piala Asia 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Lima negara itu merupakan tim kuda hitam yang bisa membuat persaingan di Piala Asia 2023 makin menarik, termasuk di antaranya adalah Timnas Indonesia.

Piala Asia 2023 merupakan edisi ke-18 dari ajang tersebut dan akan digelar di Qatar, pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Timnas Indonesia pun tergabung di Grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam.

Selain Timnas Indonesia, ada empat negara lain yang bisa jadi kejutan di Piala Asia 2023. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Negara yang Dapat Bikin Kejutan di Piala Asia 2023:

5. Malaysia

Timnas Malaysia (FAM)

Bagi Malaysia, Piala Asia 2023 merupakan penampilan keempat mereka di turnamen tersebut. Sejauh ini pencapaian terbaik Malaysia hanyalah di fase grup saja, yang berarti mereka selalu tumbang lebih cepat.

Kendati demikian, kini Malaysia tampil berbeda dengan hadirnya pelatih asal Korea Selatan, Kim Pan-gon. Terbukti di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia saja, Malaysia sedang memimpin Grup D berkat dua kemenangan di awal kala menghajar Kirgistan dan Taiwan.

4. Tajikistan

Timnas Tajikistan vs Malaysia

Piala Asia 2023 menjadi debut Tajikistan di ajang sepakbola terbesar di benua Asia tersebut. Meski berstatus sebagai tim debutan, Tajikistan patut diwaspadai, sebab mereka bisa tampil di putaran final Piala Asia 2023 usai memperlihatkan performa yang menjanjikan di babak kualifikasi.

Ambil contoh seperti pada babak ketiga Kualifikasi Piala Asia 2023, Tajikistan keluar sebagai juara Grup F usai melawan Kirgistzan, Singapura, dan Myanmar.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/49/3192944/federico_barba_selangkah_lagi_tinggalkan_persib_bandung_fedebarba19-nC9i_large.jpg
3 Calon Pengganti Federico Barba di Persib Bandung, Nomor 1 Bek Ajax Amsterdam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191722/manchester_city-N7Vy_large.jpg
3 Klub Raksasa Eropa yang Ternyata Dimiliki Pengusaha Muslim, Nomor 1 Sempat Terjebak di Zona Degradasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191470/timnas_malaysia-eAIQ_large.jpg
3 Negara ASEAN yang Alami Penurunan Ranking FIFA Jelang Tutup Tahun 2025, Nomor 1 Malaysia Terjun Bebas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190384/syamsir_alam_kariernya_melempem_meski_pernah_berkarier_di_luar_negeri_okezone-ehI9_large.jpg
5 Pesepakbola Indonesia yang Kariernya Melempem Setelah Berkarier di Luar Negeri, Nomor 1 Eks Bomber Timnas Indonesia U-19!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661395/10-atlet-dunia-dengan-bayaran-tertinggi-di-2025-cristiano-ronaldo-kantongi-rp44-triliun-setahun-qiz.webp
10 Atlet Dunia dengan Bayaran Tertinggi di 2025: Cristiano Ronaldo Kantongi Rp4,4 Triliun Setahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/05/brahim_diaz.jpg
Real Madrid Diam-Diam Kunci Brahim Diaz meski Masa Depan Abu-Abu
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement