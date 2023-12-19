Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Usai Dihajar Bhayangkara FC 3-0, Bek Persita Tangerang Deny Saputra Sebut Permainan Radja Nainggolan Biasa Saja

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |09:09 WIB
Usai Dihajar Bhayangkara FC 3-0, Bek Persita Tangerang Deny Saputra Sebut Permainan Radja Nainggolan Biasa Saja
Pemain Bhayangkara FC, Radja Nainggolan. (Foto: Instagram/radja_nainggolan_I4)
BEKASI Bhayangkara FC vs Persita Tangerang di pekan ke-23 Liga 1 2023-2024 menjadi pertandingan yang paling dinanti karena laga debut dari mantan bintang Eropa, Radja Nainggolan. Menariknya usai menghadapi mantan penggawa Inter Milan itu, bek Persita, Deny Sapurta justru menganggap permainan Radja biasa saja.

Persita menjadi tim pertama yang dihadapi Radja di Liga 1 musim ini. Pendekar Cisadane -julukan Persita- pun menjadi korban dengan menelan kekalahn 0-3 dari Bhayangkara FC pada laga yang berlangsung Minggu 17 Desember 2023 lalu.

Pada laga yang dihelat di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi itu, Radja masuk di menit 56 menggantikan Muhammad Ragil. Eks bintang AS Roma dan Inter Milan ini turut melepaskan satu tembakan tepat sasaran di menit 82.

Penampilan Radja menuai pujian, baik dari pelatih Bhayangkara FC, Mario Gomez, maupun media di Belgia. Namun bek Persita, Deny Saputra justru menganggap tak ada yang spesial dari penampilan pemain asal Belgia berdarah Batak itu.

Radja Nainggolan

“Untuk saya biasa, Radja di luar punya nama besar, tapi di lapangan semua sama, Main profesional, siapapun lawan di lapangan,” kata Deny pada konferensi pers, dikutip Selasa (19/12/2023).

