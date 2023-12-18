Media Belgia Sebut Radja Nainggolan Hadirkan Kebahagiaan di Skuad Bhayangkara FC

ANTWERP - Media Belgia turut mengomentari debut perdana Radja Nainggolan di Liga 1 2023-2024. Menurut Het Laatste Nieuws, kehadiran Radja membawa aura kebahagiaan di skuad Bhayangkara Presisi Indonesia FC.

Radja mencatat debut perdana di Liga 1 2023-2024 kala membantu Bhayangkara Presisi Indonesia FC menang telak 3-0 atas Persita Tangerang. Bermain di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Minggu (27/12/2023), sang eks bintang top Eropa turun dari bangku cadangan, menggantikan Muhammad Ragil di menit 56.

Pada laga tersebut, eks bintang AS Roma dan Inter Milan ini turut melepaskan tembakan dari luar kotak penalti di menit 82. Namun tembakannya diantisipasi kiper Persita Tangerang, Kartike Ajie.

Debut perdana Radja turut mengundang atensi dari media Belgia. Het Laatste Nieuws menyorot penampilan pemain yang juga pernah membela Cagliari ini.

Het Laatste Nieuws menyebut Radja menghadirkan kebahagiaan di skuad Bhayangkara FC. Media tersebut menyebut penampilan Radja cukup memuaskan.

"Pekan lalu dia harus absen karena cedera ringan, namun hari ini Radja Nainggolan menjalani debutnya. Pada menit ke-56 ia diturunkan ke lapangan oleh pelatihnya. Saat itu skor sudah 1-0 untuk Bhayangkara," tulis Het Laatste Nieuws, Senin (18/12/2023).