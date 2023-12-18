Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Media Belgia Sebut Radja Nainggolan Hadirkan Kebahagiaan di Skuad Bhayangkara FC

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |21:50 WIB
Media Belgia Sebut Radja Nainggolan Hadirkan Kebahagiaan di Skuad Bhayangkara FC
Radja Nainggolan disebut berikan dampak positif di skuad Bhayangkara FC (Foto: Ilham Sigit/MPI)
A
A
A

ANTWERP - Media Belgia turut mengomentari debut perdana Radja Nainggolan di Liga 1 2023-2024. Menurut Het Laatste Nieuws, kehadiran Radja membawa aura kebahagiaan di skuad Bhayangkara Presisi Indonesia FC.

Radja mencatat debut perdana di Liga 1 2023-2024 kala membantu Bhayangkara Presisi Indonesia FC menang telak 3-0 atas Persita Tangerang. Bermain di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Minggu (27/12/2023), sang eks bintang top Eropa turun dari bangku cadangan, menggantikan Muhammad Ragil di menit 56.

Pada laga tersebut, eks bintang AS Roma dan Inter Milan ini turut melepaskan tembakan dari luar kotak penalti di menit 82. Namun tembakannya diantisipasi kiper Persita Tangerang, Kartike Ajie.

Debut perdana Radja turut mengundang atensi dari media Belgia. Het Laatste Nieuws menyorot penampilan pemain yang juga pernah membela Cagliari ini.

Het Laatste Nieuws menyebut Radja menghadirkan kebahagiaan di skuad Bhayangkara FC. Media tersebut menyebut penampilan Radja cukup memuaskan.

"Pekan lalu dia harus absen karena cedera ringan, namun hari ini Radja Nainggolan menjalani debutnya. Pada menit ke-56 ia diturunkan ke lapangan oleh pelatihnya. Saat itu skor sudah 1-0 untuk Bhayangkara," tulis Het Laatste Nieuws, Senin (18/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661313/pelatih-timnas-futsal-indonesia-kecam-permainan-kasar-thailand-di-final-piala-aff-u16-2025-wjh.webp
Pelatih Timnas Futsal Indonesia Kecam Permainan Kasar Thailand di Final Piala AFF U-16 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/31/jose_mourinho_cristiano_ronaldo.jpg
Modric Bongkar Sisi Keras Mourinho, Bikin Cristiano Ronaldo Menangis
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement