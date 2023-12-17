Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bhayangkara FC vs Persita Tangerang: Christian Rontini Langsung Akrab dengan Radja Nainggolan Usai Laga

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |23:13 WIB
Bhayangkara FC vs Persita Tangerang: Christian Rontini Langsung Akrab dengan Radja Nainggolan Usai Laga
Christian Rontini mengaku langsung ngobrol akrab dengan Radja Nainggolan (Foto: MPI/Ilham Sigit Pratama)
A
A
A

BEKASI - Bek Persita Tangerang, Christian Rontini, langsung nyambung dengan gelandang anyar Bhayangkara FC Radja Nainggolan usai laga pekan ke-23 Liga 1 2023-2024. Keduanya diketahui sama-sama bisa berbicara dalam Bahasa Italia.

Radja akhirnya mencatat debut di sepakbola Tanah Air. Dia tampil di babak kedua kala Bhayangkara FC menang telak 3-0 atas Persita Tangerang pada lanjutan Liga 1 2023-2024 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Minggu (17/12/2023) malam WIB.

Christian Rontini

Usai laga, Radja nampak bertukar jersey dengan Rontini. Keduanya pun langsung mengobrol akrab.

Kesamaan bahasa membuat percakapan keduanya begitu hangat. Pemain asal Filipina ini pun mengaku amat menghormati sosok Radja.

"Ya, dengan Radja, kami berbicara bahasa Italia karena kami tinggal lama di Italia," kata Rontini, ditemui MNC Portal Indonesia (MPI) di mixed zone Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Minggu (17/12/2023).

"Jadi saya mengalihkan sedikit percakapan dalam pertemuan, dengan cara biasa dan kami bertukar jersey dengan rasa hormat," lanjut pria kelahiran Italia itu.

Halaman:
1 2
      
