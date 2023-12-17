Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Bhayangkara FC vs Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024: Radja Nainggilan Debut, The Guardian Menang 3-0

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |21:01 WIB
Bhayangkara FC vs Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/Bhayangkara FC)
Bhayangkara FC vs Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/Bhayangkara FC)
A
A
A

BEKASI - Bhayangkara FC meraup poin penuh atas Persita Tangerang di pekan ke-13 Liga 1 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Patriot, Bekasi (17/12/2023) malam WIB.

The Guardian -julukan Bhayangkara FC- menang meyakinkan 2-0. Tiga gol Bhayangkara FC kreasi Anderson Salles (27') dan Junior Brandao (84' dan 90+5'). Laga kontra Persita Tangerang sekaligus menjadi debut Radja Nainggolan bersama Bhayangkara FC.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persita Tangerang mengambil inisiatif serangan lebih dulu lewat tembakan Sin Yeong-bae dan Ramiro Fergonzi di 10 menit pertama. Namun kedua peluang tersebut masih belum menemui sasaran.

Namun justru Bhayangkara FC yang berhasil unggul lebih dulu. Anderson Salles berhasil mencatatkan namanya di papan skor kala laga memasuki menit 26.

Persita menjawab lewat tembakan Sin Yeong-bae di menit 33. Namun skor 1-0 untuk Bhayangkara FC bertahan hingga paruh pertama usai.

Halaman:
1 2
      
