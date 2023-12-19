Marcus Thuram Gemilang, Inter Milan Makin Lupakan Kenangan dengan Romelu Lukaku

ROMA – Pemain Inter Milan, Lautaro Martinez, menyatakan timnya makin terbuai dengan performa Marcus Thuram. Kondisi ini tentunya membuat Inter Milan makin melupakan kenangan dengan Romelu Lukaku.

Ya, Marcus Thuram meamng pemain itu terus menunjukkan kualitas dan ketajamannya. Dia sudah mencatatkan tujuh gol dalam 16 penampilannya bersama Inter Milan. Catatan itu cukup baik buat musim pertamanya di Nerazzurri -julukan Inter Milan.

Lautaro Martinez mengatakan kemampuan Thuram memang secara jelas melampaui peranan Lukaku bersama timnya pada musim lalu. Jadi, timnya sudah benar-benar melupakan pemain yang kini membela AS Roma tersebut.

"Sejujurnya saya tidak menyangka dia akan sekuat itu, setiap hari saya melihat pemain yang matang, kuat secara fisik, dan ingin berkembang dalam segala aspek," kata Lautaro Martinez, dilansir dari tuttomercato, Selasa (19/12/2023).