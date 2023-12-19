Hajar Villarreal 4-1, Carlo Ancelotti Terpukau dengan Permainan Cantik Real Madrid

MADRID – Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti merasa puas dengan penampilan timnya saat menghajar Villarreal 4-1 di pekan ke-17 Liga Spanyol 2023-2024, pada Senin 18 Desember 2023 dini hari WIB. Selain karena berhasil membawa pulang tiga poin, Ancelotti senang lantaran Madrid bermain cantik saat menumbangkan Villarreal.

Ya, Los Blancos -julukan Real Madrid- baru saja menang telak 4-1 saat menjamu Villarreal di Stadion Santiago Bernabeu. Empat gol kemenangan itu dicetak Jude Bellingham (25’), Rodrygo (37’), Brahim Diaz (64’), dan Luka Modric (68’). Sedangkan satu gol tim tamu disumbang Jose Luis Morales (54’).

Usai laga, Ancelotti tak bisa menutupi rasa puasnya terhadap permainan yang ditampilkan anak asuhnya. Berkat permainan kolektif yang ciamik, empat gol brilian pun mampu dicetak oleh Real Madrid.

“Ini merupakan penampilan yang lengkap dari seluruh tim dan terdapat tingkat komitmen kolektif yang luar biasa,” kata Ancelotti, disadur dari situs resmi Real Madrid, Selasa (19/12/2023).

“Momen individu yang brilian adalah kuncinya, seperti umpan Modrić kepada Bellingham. Yang terakhir terus mencetak gol, ada gol yang dicetak oleh Rodrygo,” lanjutnya.

“Dan tentu saja, gol individu Brahim yang luar biasa. Dia melengkapi performa pertahanan yang luar biasa,” tambah Ancelotti.