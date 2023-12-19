Jadwal 16 Besar Liga Champions 2023-2024: Klub Kevin Diks vs Manchester City hingga Napoli vs Barcelona!

JADWAL 16 besar Liga Champions 2023-2024 akan dibahas Okezone. Sebanyak 16 klub telah memastikan diri bakal tampil di babak 16 besar Liga Champions 2023-2024, yang terdiri dari 8 tim juara grup dan 8 tim runner-up grup di babak fase grup.

Di babak 16 besar, setiap tim akan bermain melawan satu tim dalam dua leg dengan sistem kandang dan tandang. Adapun, mekanisme pengundian babak 16 besar, ada 8 juara grup menjadi unggulan, dan 8 runner-up grup non-unggulan.

Untuk drawing 16 besar Liga Champions 2023-2024, pot unggulan atau pot 1 ada Bayern Munich, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City, dan Barcelona. Mereka tim yang berstatus juara grup di fase grup.

Sementara itu, pot non unggulan alias pot 2 diisi oleh Copenhagen, PSV Eindhoven, Napoli, Inter Milan, Lazio, Paris Saint-Germain (PSG), RB Leipzig, hingga FC Porto. Kedelapan klub ini berstatus sebagai runner-up grup.

Drawing babak 16 besar Liga Champions 2023-2024 pun sudah dilakukan di markas UEFA, Nyon, Swiss, Senin (18/12/2023). Hasilnya, klub pemain keturunan Indonesia, Kevin Diks, yakni FC Copenhagen akan ditantang Manchester City.

Tentunya, laga kontra The Citizens -julukan Manchester City- akan menjadi ujian berat bagi Kevin Diks dan kolega. Mengingat, Manchester City adalah juara bertahan Liga Champions sekaligus meraih treble winners musim lalu.