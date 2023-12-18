Hasil Drawing Babak Play-Off Liga Konferensi Eropa 2023-2024: Real Betis Hadapi Dinamo Zagreb

NYON – Hasil undian babak play-off Liga Konferensi Eropa 2023-2024 sudah bisa diketahui. Real Betis akan berhadapan dengan Dinamo Zagreb, sedangkan Ajax Amsterdam akan bersua Bodo/Glimt.

Undian tersebut dilangsungkan di European Football, Nyon, Swiss pada Senin (18/12/2023). Sebanyak 16 klub akan diadu untuk berebut tiket babak 16 besar Liga Konferensi Eropa 2023-2024.

Delapan klub terdiri dari runner up fase grup Liga Konferensi Eropa, dan delapan tim lagi merupakan peringkat ketiga fase grup Liga Eropa 2023-2024. Hanya delapan tim yang bisa merebut tiket menuju babak 16 besar.

Sebanyak delapan tim yang berasal dari runner up grup Liga Konferensi Eropa adalah Slovan Bratislava, Gent, Dinamo Zagreb, Bodo/Glimt, Legia Warszawa, Ferencvaros, Eintracht Frankfurt, dan Ludogorets.

Sedangkan, delapan tim ‘buangan’ dari Liga Eropa adalah Ajax Amsterdam, Real Betis, Sturm Graz, Union Saint-Gilloise, Maccabi Haifa, Servette, dan Molde. Nantinya, delapan tim yang menang akan langsung berhadapan dengan delapan tim juara grup Liga Konferensi Eropa.