HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Benarkah Pihak PSSI Berupaya Dekati Park Hang-seo untuk Gantikan Posisi Shin Tae-yong di Timnas Indonesia?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |15:36 WIB
Benarkah Pihak PSSI Berupaya Dekati Park Hang-seo untuk Gantikan Posisi Shin Tae-yong di Timnas Indonesia?
Park Hang-seo kala melatih Timnas Vietnam. (Foto: VFF)
A
A
A

BENARKAH pihak PSSI berupaya dekati Park Hang-seo untuk gantikan posisi Shin Tae-yong di Timnas Indonesia? Belakangan, beredar kabar bahwa pihak PSSI berupaya dekati Park Hang Seo untuk gantikan posisi Shin Tae-yong.

Kedua pelatih asal Korea Selatan itu memang belakangan menjadi cukup populer di Asia Tenggara. Kontribusi Park Hang-seo saat menangani Timnas Vietnam dianggap tidak kaleng-kaleng. Demikian juga dengan Shin Tae-yong yang berhasil membawa perubahan yang cukup signifikan di tubuh Timnas Indonesia.

Park Hang-seo

Didikan Shin Tae-yong terhadap Timnas Indonesia bisa dikatakan cukup berhasil. Tidak heran, dirinya kini dicintai banyak penggemar sepakbola Tanah Air.

Namun, jelang Piala Asia 2023, PSSI kabarnya tengah mendekati Park Hang-seo. Dia disinyalir akan diminta menggantikan posisi Shin Tae-yong di skuad Garuda. Benarkah demikian?

Sebelumnya, kabar tersebut mencuat setelah media asal Vietnam, Soha, mengutip MSN Korea, PSSI diklaim telah mengajukan tawaran pada Park Hang-seo secara resmi.

“Pelatih Park Hang-seo menerima tawaran yang sulit ditolak, PSSI berencana merekrut pelatih Park Hang-seo untuk menggantikan rekan senegaranya Shin Tae-yong,” tulis MSN Korea sebagaimana dilansir Soha, dikutip Senin (18/12/2023).

Namun, PSSI kabarnya harus bersaing dengan federasi sepak bola lain di Asia. Pasalnya, bukan hanya Indonesia yang mengincar jasa pelatih berusia 66 tahun tersebut.

“Namun, PSSI harus menang melawan persaingan beberapa federasi sepak bola di Asia. Pasalnya, beberapa federasi juga memilih coach Park (Hang-seo) sebagai calon pelatih tim nasional. Kontrak pelatih Shin Tae-yong akan berakhir bulan depan,” lanjut media tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PSSI Park Hang-seo Shin Tae-yong
