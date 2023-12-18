Media Vietnam Ragu Park Hang-seo Jadi Pelatih Timnas Indonesia Gantikan Shin Tae-yong, Ini Alasannya!

MEDIA Vietnam, Soha.vn, ragu melihat Park Hang-seo menjadi pelatih Timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Soha menyebut ada beberapa alasan kenapa Park Hang-seo takkan menjadi juru taktik skuad Garuda dalam waktu dekat.

Baru-baru ini, media Korea Selatan MSN menyebut PSSI sudah melakukan pendekatan kepada eks pelatih Timnas Vietnam, Park Hang-seo. Pelatih 66 tahun itu dijadikan bidikan atas keberhasilannya menangani Timnas Vietnam pada 2017-2023.

(Park Hang-seo bakal jadi pelatih Timnas Indonesia selanjutnya?)

"Pelatih Park Hang-seo menerima tawaran yang sulit ditolak,” tulis judul artikel yang dibuat MSN, Okezone mengutip dari Soha.vn, Senin (18/12/2023).

“Menurut penulis Lee Geun-soo, PSSI berencana merekrut Park Hang-seo menggantikan rekan senegaranya Shin Tae-yong,” lanjut laporan tersebut.

Namun, Soha sendiri tak yakin Park Hang-seo bakal menangani Timnas Indonesia. Ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya.

Pertama, Soha melihat gelagat PSSI yang belum mau melakukan evaluasi kepada Shin Tae-yong. Setelah Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak dan bermain 1-1 dengan Filipina di Kualifikasi Piala Duna 2026 zona Asia, Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali mengatakan, pihaknya belum melakukan evalusasi perihal masa depan Shin Tae-yong.