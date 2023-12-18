Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dibocorkan Media Korea Selatan, Park Hang-seo Bisa Sukses jika Tangani Timnas Indonesia?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |08:30 WIB
Dibocorkan Media Korea Selatan, Park Hang-seo Bisa Sukses jika Tangani Timnas Indonesia?
Park Hang-seo diisukan akan segera melatih Timnas Indonesia. (Foto: Laman resmi VFF)
A
A
A

MEDIA asal Korea Selatan, MSN Korea, menyebut Park Hang-seo bakal segera menggantikan Shin Tae-yong di kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Jika benar skenario itu terjadi, apakah mantan pelatih Timnas Vietnam tersebut bisa sukses saat menangani Garuda?

Saat ini PSSI masih memiliki hubungan yang baik dengan Shin Tae-yong. Terbukti PSSI menambah kontrak pelatih asal Korea Selatan itu hingga Juni 2024 mendatang.

Padahal awalnya kontrak Shin Tae-yong akan berakhir di akhir Desember 2023 ini. PSSI pun masih percaya dengan kinerja Shin Tae-yong, namun pelatih tersebut akan mendapatkan evaluasi kembali usai Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024.

Andai Timnas Indonesia gagal total di Piala Asia 2023, bukan tidak mungkin PSSI akan memutuskan hubungan dengan Shin Tae-yong. Sebab sejak didatangkan pada awal Januari 2020 lalu, Shin Tae-yong belum juga memberikan gelar untuk Timnas Indonesia.

Shin Tae-yong

Sejauh ini Shin Tae-yong dipertahankan karena sukses meningkatkan peringkat Timnas Indonesia di ranking FIFA serta meloloskan tiga Timnas Indonesia (senior, U-23, dan U-20) ke Piala Asia. Namun, pencinta sepakbola Tanah Air dan PSSI tentu tetap mau gelar juara.

Jika nantinya hasil evaluasi membuat Shin Tae-yong dipecat, maka PSSI pun dikabarkan bakal menunjuk Park Hang-seo. Bahkan menurut MSN Korea, sejatinya PSSI sudah mengajukan penawaran untuk mantan juru taktik Timnas Vietnam tersebut.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
PSSI Shin Tae-yong Park Hang-seo
