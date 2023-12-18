Advertisement
Efek Radja Nainggolan Bela Bhayangkara FC, Pelatih Persita Tangerang: Bagus untuk Sepakbola Indonesia!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |10:14 WIB
Efek Radja Nainggolan Bela Bhayangkara FC, Pelatih Persita Tangerang: Bagus untuk Sepakbola Indonesia!
Radja Nainggolan kala membela Bhayangkara FC. (Foto: Bhayangkara FC)
EFEK Radja Nainggolan bela Bhayangkara FC dibeberkan pelatih Persita Tangerang, Divaldo Alves. Menurutnya, perekrutan Radja Nainggolan yang dilakukan Bhayangkara FC ini akan berdampak positif untuk sepakbola Indonesia.

Meski begitu, Alves tidak ingin terlalu jauh menyoroti kehadiran Radja Nainggolan di pentas Liga 1 2023-2024 ini. Sebab, fokusnya saat ini lebih kepada skuad Persita Tangerang agar menuai hasil manis di laga-laga ke depan.

Radja Nainggolan

“Untuk sepakbola Indonesia, bawa nama Radja Nainggolan itu bagus,” papar Alves pada jumpa pers usai pertandingan, dikutip Senin (18/12/2023).

“Tapi, saya hanya fokus ke tim kami. Biar coach Mario (Gomez) yang bicara, kami fokus ke tim sendiri,” sambungnya.

Alves sendiri menyoroti sosok Radja Nainggolan usai tim asuhannya, Persita Tangerang, bertemu dengan Bhayangkara FC dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Laga itu digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Minggu 17 Desember 2023 malam WIB.

Dalam laga itu, Persita sayangnya harus tumbang dari Bhayangkara FC dengan skor telak 0-3. Tiga gol yang bersarang ke gawang tim berjuluk Pendekar Cisadane itu dicetak oleh Anderson Salles (27’), dan brace Junior Brandao (84’, 90+5’).

Menariknya, laga tersebut sekaligus menjadi laga debut Radja Nainggolan bersama The Guardian -julukan Bhayangkara FC. Mantan pemain Inter Milan itu masuk di menit ke-56 dengan menggantikan Muhammad Ragil.

