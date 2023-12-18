Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Juventus Bidik Dani Ceballos dan Albert Gudmundsson pada Januari 2024, Langsung Calon Kuat Juara Liga Italia 2023-2024?

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |15:54 WIB
JUVENTUS bergerak cepat jelang bursa transfer musim dingin Januari 2024 mendatang. Sejumlah nama mulai dirumorkan menjadi target Bianconeri -julukan Juventus.

Paling santer adalah Dani Ceballos dan Albert Gudmundsson. Ceballos bahkan disebut-sebut menjadi salah satu incaran utama Juventus di bursa transfer musim dingin nanti.

Dilansir dari laman Juvefc, Senin (18/12/2023), Juventus membuka kemungkinan untuk segera merampungkan transfer Ceballos. Gelandang asal Spanyol itu kemungkinan bakal segera berganti seragam di bursa transfer Januari.

Sang pemain diyakini bakal menerima tawaran untuk bergabung ke Juventus. Mengingat saat ini Ceballos sendiri tak lagi mendapat waktu bermain cukup di skuad Real Madrid.

Situasi tersebut yang coba dimanfaatkan Juventus untuk merayu Ceballos agar mau bergabung. Meski tak mendapat menit bermain reguler bersama Los Blancos, manajemen Juventus menilai Ceballos masih punya kualitas cukup baik di lapangan.

Halaman:
1 2
      
