HOME BOLA LIGA INGGRIS

Liverpool Diimbangi Manchester United, Alisson Becker Minta The Reds Berbenah

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |16:18 WIB
Liverpool Diimbangi Manchester United, Alisson Becker Minta <i>The Reds</i> Berbenah
Alisson Becker minta Liverpool berbenah usai diimbangi Manchester United (Foto: Liverpool)
A
A
A

LIVERPOOL - Penjaga gawang Liverpool, Alisson Becker menyatakan timnya harus segera berbenah diri usai bermain imbang 0-0 melawan Manchester United dalam lanjutan Liga Inggris di Anfield Stadium, Minggu (17/12/2023). Sebab, hasil itu tidak sesuai harapan timnya.

Alisson mengatakan The Reds -julukan Liverpool- menang mendominasi permainan melawan Manchester United. Namun, apa daya timnya tidak mampu mencetak gol karena kurangnya ketenangan.

"(Ke depan) lebih tenang dalam menguasai bola, dan membuat pilihan yang lebih baik. Terkadang kami sedikit terburu-buru, menembakkan bola yang seharusnya bisa kami berikan kepada pemain yang berada di posisi lebih baik," kata Alisson Becker dilansir dari laman Liverpool, Senin (18/12/2023).

"Namun, ini adalah bagian dari permainan, kami harus belajar dari hal tersebut secepat mungkin, karena musim ini tidak memberi Anda banyak waktu untuk berkembang," tambahnya.

Pemain berposisi kiper itu mengatakan hasil imbang itu memang tidak sesuai harapan, tetapi terpenting Liverpool tidak hilang poin. Dia pastikan rekan-rekannya sudah berjuang meskipun masih ada kekurangan.

"Ya, sayangnya hasil imbang kami hari ini, bukan hasil yang kami harapkan. Tapi kami harus mengambil hal-hal baik yang kami lakukan di lapangan," katanya.

Halaman:
1 2
      
