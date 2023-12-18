5 Kunci Sukses Manchester United Tahan Liverpool 0-0, Nomor 1 Andre Onana!

Manchester United sukses menahan Liverpool 0-0 di Stadion Anfield pada pekan ke-17 Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters/Molly Darlington)

LIVERPOOL - Berikut lima kunci sukses Manchester United tahan Liverpool 0-0 di laga pekan ke-17 Liga Inggris 2023-2024. Duel di Stadion Anfield, Liverpool, Senin (18/12/2023) dini hari WIB, itu sejatinya berjalan seru.

Memang, laga berakhir tanpa pemenang. Skor juga 0-0 hingga 90 menit. Namun, kedua tim menampilkan performa yang bisa dibilang baik.

Lalu, apa saja kunci sukses Manchester United menahan Liverpool 0-0? Simak ulasannya.

5. Taktik Reaktif Man United

Sejak menit awal, Man United memilih bermain reaktif meski tidak bertahan terlalu dalam. Mereka menunggu Liverpool melancarkan serangan-serangan dan mengintip via counter attack.

Taktik Erik ten Hag itu cukup berhasil dalam beberapa kesempatan. Iblis Merah bisa mendapat peluang kendati penyelesaian akhirnya sangat buruk.

4. Pertahanan Solid

Lini belakang Man United layak mendapat pujian di laga ini. Sebab, mereka mampu menangkal serangan-serangan Liverpool dan tidak mudah panik ketika berada di bawah tekanan.

Ada beberapa momen di mana The Reds bisa mengacak-acak pertahanan Man United. Namun, penampilan solid sepanjang 90 menit membuahkan satu poin berharga.