Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Kunci Sukses Manchester United Tahan Liverpool 0-0, Nomor 1 Andre Onana!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |02:10 WIB
5 Kunci Sukses Manchester United Tahan Liverpool 0-0, Nomor 1 Andre Onana!
Manchester United sukses menahan Liverpool 0-0 di Stadion Anfield pada pekan ke-17 Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters/Molly Darlington)
A
A
A

LIVERPOOL - Berikut lima kunci sukses Manchester United tahan Liverpool 0-0 di laga pekan ke-17 Liga Inggris 2023-2024. Duel di Stadion Anfield, Liverpool, Senin (18/12/2023) dini hari WIB, itu sejatinya berjalan seru.

Memang, laga berakhir tanpa pemenang. Skor juga 0-0 hingga 90 menit. Namun, kedua tim menampilkan performa yang bisa dibilang baik.

Laga Liverpool vs Manchester United masih 0-0 di babak pertama (Foto: Reuters/Molly Darlington)

Lalu, apa saja kunci sukses Manchester United menahan Liverpool 0-0? Simak ulasannya.

5. Taktik Reaktif Man United

Liverpool vs Manchester United (Foto: Reuters/Molly Darlington)

Sejak menit awal, Man United memilih bermain reaktif meski tidak bertahan terlalu dalam. Mereka menunggu Liverpool melancarkan serangan-serangan dan mengintip via counter attack.

Taktik Erik ten Hag itu cukup berhasil dalam beberapa kesempatan. Iblis Merah bisa mendapat peluang kendati penyelesaian akhirnya sangat buruk.

4. Pertahanan Solid

Liverpool vs Manchester United (Foto: Reuters/Molly Darlington)

Lini belakang Man United layak mendapat pujian di laga ini. Sebab, mereka mampu menangkal serangan-serangan Liverpool dan tidak mudah panik ketika berada di bawah tekanan.

Ada beberapa momen di mana The Reds bisa mengacak-acak pertahanan Man United. Namun, penampilan solid sepanjang 90 menit membuahkan satu poin berharga.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661247/timnas-futsal-u19-indonesia-raih-runner-up-asean-u19-boys-futsal-championship-2025-kkj.webp
Timnas Futsal U19 Indonesia Raih Runner Up ASEAN U19 Boy's Futsal Championship 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/24/belajar_dari_kekalahan_di_padang_persija_jakarta.jpg
Tatap 2026, Persija Masih Dihantui PR Besar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement