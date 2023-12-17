Hasil Arsenal vs Brighton and Hove Albion di Liga Inggris 2023-2024: Menang 2-0, The Gunners Dongkel Liverpool

Arsenal menang 2-0 atas Brighton and Hove Albion di pekan ke-17 Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters/Dylan Martinez)

LONDON - Hasil Arsenal vs Brighton and Hove Albion di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Emirates, London, Minggu (17/12/2023) malam WIB itu berakhir dengan skor 2-0 untuk The Gunners.

Kedua gol Arsenal disarangkan Gabriel Jesus (53') dan Kai Havertz (87'). Kemenangan itu membawa Arsenal untuk sementara naik ke puncak klasemen Liga Inggris 2023-2024 menggeser Liverpool.

Jalannya Pertandingan

Arsenal memegang jalannya pertandingan sejak dimulai di mana mereka dengan nyaman menguasai bola. Akan tetapi, hingga 10 menit laga berjalan mereka belum menciptakan peluang berarti karena rapatnya pertahanan Brighton.

Pada menit 15, barulah The Gunners mendapatkan peluang pertama lewat tendangan melengkung Martin Odegaard yang masih menyamping tipis di sisi kiri gawang. Empat menit berselang, Gabriel Jesus melepaskan sepakan keras dari dalam kotak penalti tapi mengarah tepat ke pelukan Bart Verbruggen.

Di sisi lain, Brighton benar-benar kesulitan untuk mengembangkan permainan hingga pertengahan babak pertama. Sementara tim tuan rumah terus menekan dan mendapatkan beberapa peluang lewat Jesus, Gabriel Martinelli dan Bukayo Saka, tetapi tak ada satu pun yang membuahkan gol sampai menit ke-35.

Pada menit-menit akhir babak pertama, Arsenal berusaha keras untuk mencari celah dipertahanan tim tamu. Namun, serangan-serangan yang mereka lakukan selalu bisa dipatahkan oleh blok bek lawan maupun kesigapan Verbruggen di bawah mistar gawang lawan.

Sedangkan The Seagulls tak mencatatkan satu pun tembakan di babak pertama. Alhasil, skor kacamata belum berubah saat turun minum.