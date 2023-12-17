Erling Haaland Cedera Panjang, Cristiano Ronaldo Top Skor Sepanjang 2023?

BOMBER Manchester City, Erling Haaland, mengalami cedera serius. Cedera tersebut membuat Striker asal Norwegia itu terancam absen cukup lama.

Situasi ini sekaligus membuat Erling Haaland kemungkinan besar harus keluar dari persaingan top skor di 2023. Dengan begitu, nama Cristiano Ronaldo berpeluang besar untuk menjadi pencetak gol terbanyak tahun ini.

Seperti diketahui, keduanya saat ini bersaing ketat menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang 2023. Erling Halaand mencetak 19 gol bersama Manchester City sementara Cristiano Ronaldo sudah mencetak 20 gol bersama Al Nassr.

Namun, cedera serius Haaland membuat perolehan golnya kemungkinan tak bertambah. Sebab, eks penyerang Borussia Dortmund itu harus melewatkan sejumlah pertandingan Manchester Biru.

Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, sempat mengkhawatirkan cedera sang pemain. Terlebih Haaland sebelumnya cedera Haaland dikabarkan cukup serius hingga terancam patah tulang.