HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara yang Tak Punya Hari Kemerdekaan, Nomor 1 Pernah Juara Piala Eropa!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |06:45 WIB
TERDAPAT 5 negara yang tak punya hari kemerdekaan, hal itu dikarenakan berbagai faktor atau sejarah sehingga mereka tak memiliki hari spesial tersebut. Menariknya kelima negara tersebut memiliki sepak terjang yang cukup baik di dunia sepakbola.

Jadi, tak memiliki hari kemerdekaan tidak membuat negara tersebut tak bisa berprestasi di dunia olahraga, termasuk sepakbola. Penasaran negara mana saja yang tak memiliki kemerdekaan tersebut?

Berikut 5 Negara yang Tak Punya Hari Kemerdekaan:

5. Thailand

Timnas Thailand

Thailand menjadi negara yang tak pernah dijajah, sehingga mereka sudah merdeka pada abad ke-19 ketika negara-negara di kawasan Asia Tenggara lain dijajah oleh kolonial. Meski tak memiliki hari kemerdekaan, Thailand menjadikan 5 Desember sebagai Hari Raya Nasional.

Di kancah sepakbola, Timnas Thailand merupakan salah satu tim terkuat di Asia Tenggara. Saat ini Thailand bertengger di peringkat 113 FIFA, tapi mereka pernah mencapai posisi 43 pada September 1998.

Sampai saat ini Timnas Thailand adalah rajanya di Asia Tenggara, terbukti dengan tujuh gelar Piala AFF. Untuk di Piala Asia, raihan terbaik Timnas Thailand adalah finis di peringkat ketiga pada edisi 1972.

4. China

Timnas China

Selain Thailand, satu lagi wakil Asia yang tak memiliki hari kemerdekaan adalah China. Selama berabad-abad China diperintah oleh raja dan tidak pernah tersentuh oleh kelompok kolonial. Karena itu tidak ada negara yang pernah memperbudak China.

Namun, sama seperti Thailand, China juga memiliki Hari Raya Nasional. Hari besar itu untuk memperingati kemenangan partai komunis China karena berhasil memukul mundur Kuomintang ke Taiwan.

Halaman:
1 2 3
      
