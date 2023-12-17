Mario Gomez Bicara Debut Radja Nainggolan di Laga Bhayangkara FC vs Persita Tangerang

BEKASI - Pelatih Bhayangkara FC, Mario Gomez, memberi penilaian untuk debut Radja Nainggolan di laga kontra Persita Tangerang pada pekan ke-23 Liga 1 2023-2024. Dia menyebut pemain berpaspor Belgia itu bermain cerdas tetapi perlu kerja keras.

Radja akhirnya mencatat debut di sepakbola Tanah Air. Dia tampil di babak kedua kala Bhayangkara FC menang telak 3-0 atas Persita Tangerang pada lanjutan Liga 1 2023-2024 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Minggu (17/12/2023) malam WIB.

Eks pemain Timnas Belgia itu turun dari bangku cadangan di menit 55, menggantikan Muhammad Ragil. Usai laga, Gomez cukup puas dengan pemain anyarnya itu.

"Dia (Radja) bermain bagus, dia pemain dengan kategori bagus, saya memang menunggu waktu yg tepat untuk memainkan dia," kata Gomez pada konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (17/12/2023).

Pria asal Argentina itu menyebut Radja bermain dengan cerdas. Sebab menurutnya, eks pemain AS Roma dan Inter Milan ini sangat cakap dalam mengambil keputusan.

"Dia sangat tahu momen kapan harus mengambl bola, dia bermain dengan pintar, secara umum sangat bagus," puji Gomez.