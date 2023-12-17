Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Mario Gomez Bicara Debut Radja Nainggolan di Laga Bhayangkara FC vs Persita Tangerang

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |22:37 WIB
Mario Gomez Bicara Debut Radja Nainggolan di Laga Bhayangkara FC vs Persita Tangerang
Pelatih Bhayangkara FC, Mario Gomez, bicara debut Radja Nainggolan (Foto: MPI/Ilham Sigit Pratama)
A
A
A

BEKASI - Pelatih Bhayangkara FC, Mario Gomez, memberi penilaian untuk debut Radja Nainggolan di laga kontra Persita Tangerang pada pekan ke-23 Liga 1 2023-2024. Dia menyebut pemain berpaspor Belgia itu bermain cerdas tetapi perlu kerja keras.

Radja akhirnya mencatat debut di sepakbola Tanah Air. Dia tampil di babak kedua kala Bhayangkara FC menang telak 3-0 atas Persita Tangerang pada lanjutan Liga 1 2023-2024 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Minggu (17/12/2023) malam WIB.

Radja Nainggolan berlatih bersama Bhayangkara FC (Foto: Instagram/@bhayangkarafc)

Eks pemain Timnas Belgia itu turun dari bangku cadangan di menit 55, menggantikan Muhammad Ragil. Usai laga, Gomez cukup puas dengan pemain anyarnya itu.

"Dia (Radja) bermain bagus, dia pemain dengan kategori bagus, saya memang menunggu waktu yg tepat untuk memainkan dia," kata Gomez pada konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (17/12/2023).

Pria asal Argentina itu menyebut Radja bermain dengan cerdas. Sebab menurutnya, eks pemain AS Roma dan Inter Milan ini sangat cakap dalam mengambil keputusan.

"Dia sangat tahu momen kapan harus mengambl bola, dia bermain dengan pintar, secara umum sangat bagus," puji Gomez.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661415/garuda-calling-19-nama-terbaik-masuk-tc-timnas-futsal-menuju-afc-futsal-asian-cup-2026-knt.webp
Garuda Calling, 19 Nama Terbaik Masuk TC Timnas Futsal Menuju AFC Futsal Asian Cup 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/30/patricia_geraldine.jpg
Usai Rekor Emas SEA Games 2025, Patricia Geraldine Pasang Target Asian Games 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement