HOME BOLA LIGA INDONESIA

Sah, Hari Jadi Persib Bandung Ditetapkan 5 Januari 1919

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |21:14 WIB
Sah, Hari Jadi Persib Bandung Ditetapkan 5 Januari 1919
Hari jadi Persib Bandung ditetapkan menjadi 5 Januari 1919 (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG - Hari jadi Persib Bandung resmi ditetapkan menjadi 5 Januari 1919. Penetapan itu dilakukan sesuai rekomendasi tim peneliti yang diketuai Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran (FIB Unpad), Prof. Kunto Sofianto, Ph.D.

Tim peneliti yang beranggotakan Dr. Miftahul Falah M.Hum, Budi Gustaman Sunarya, M.A, Iqbal Reza Satria, S.H., M.I.P. dan Muhammad Ridha Taufiq Rahman, S.IP., MA ini menyatakan Persib Bandung bukan lahir pada 14 Maret 1933, melainkan pada 5 Januari 1919.

Penetapan hari jadi Persib Bandung yang baru (Foto: MPI/Miftahul Ghani)

"Riset hari jadi ini dilakukan untuk menjawab keresahan dan bahkan keraguan yang muncul dalam satu dekade terakhir, terutama dari pegiat literasi, jurnalis dan Bobotoh Persib karena tidak adanya bukti otentik dasar penetapan hari jadi Persib pada tanggal 14 Maret 1933," jelas Prof. Kunto di Graha Persib, Bandung, Minggu (17/12/2023).

Dia semakin meyakini setelah narasi yang menyebutkan Persib (Bandoengsch Inlansch Voetbal Bond/BIVB) merupakan salah satu dari tujuh perserikatan (bond) pendiri PSSI pada 19 April 1930. Menurut logikanya, sebagai salah satu pendiri PSSI, Persib harus lahir terlebih dulu dari yang dilahirkannya.

“Dalam perspektif historis, tanggal 14 Maret 1933 yang selama ini diyakini sebagai hari jadi Persib, tidak berdasarkan fakta sejarah (ahistoris) apabila dikaitkan dengan peran BIVB dalam proses pendirian PSSI pada tanggal 19 April 1930," katanya.

Selain itu, lanjutnya, di antara lima titimangsa yang ditemukan oleh tim peneliti, tanggal 5 Januari 1919 merupakan hasil interpretasi yang paling logis karena didukung oleh fakta sejarah yang kuat (primer). Di luar tanggal tersebut empat titimangsa lainnya adalah 11 Juli 1914, 19 Mei 1923, 22 Oktober 1928, dan 18 Maret 1934.

Dasar penetapan 5 Januari 1919 sebagai hari jadi Persib adalah adanya momen kesepakatan dalam vergadering (rapat) 13 klub pribumi seperti KBS, BB (Bintang Bandoeng), STER (Steeds trappen en rennen), Diana (Doe is alles niet achteruit), Zwaluw, BIVC, BVC, KVC, VVC, Visser, NVC, Brom dan Pasar Ketjil untuk mendirikan sebuah bond atau perserikatan bernama Bandoengsch Inlansch Voetbal Bond (BIVB). Fakta tersebut ditemukan dalam pemberitaan surat kabar Kaoem Moeda edisi 7 Januari 1919.

Halaman:
1 2
      
