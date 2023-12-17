Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Mantan Anak Asuh Pelatih Persib Bandung Siap Gabung Timnas Malaysia, Nomor 1 si Bomber Tajam!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |15:07 WIB
2 Mantan Anak Asuh Pelatih Persib Bandung Siap Gabung Timnas Malaysia, Nomor 1 si Bomber Tajam!
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak (Foto: PT LIB)
A
A
A

DUA mantan anak asuh pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, siap gabung Timnas Malaysia. Salah satunya merupakan bomber tajam yang bisa menjadi andalan baru di lini serang Harimau Malaya.

Sama seperti Indonesia, Malaysia juga mulai gencar memanggil para pemain keturunan mereka untuk bergabung ke tim nasional. Mereka bahkan sudah memulai proses tersebut sejak 2020 lalu.

Kali ini Okezone.com akan membahas dua anak asuh pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak yang siap gabung Timnas Malaysia. Siapa saja? berikut ulasannya.

2. Declan Lambert


Pertama ada nama Declan Lambert. Pemain kelahiran 21 September 1998 itu pernah ditangani Bojan Hodak. Keduanya pernah bekerja sama saat sang pelatih masih menangani Kuala Lumpur City.

Declan Lambert menyatakan ketersediannya membela Timnas Malaysia. Menurutnya, membela tim nasional merupakan salah satu impian setiap pemain.

"Tentu saja. Saya rasa semua pemain mau dipanggil ke timnas. Jika mereka memanggil saya, saya jelas bersedia," ujar Declan Lambert dilansir dari Makanbola.

Halaman:
1 2
      
