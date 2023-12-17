Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Kesal Barcelona Ditahan Valencia, Xavi Hernandez: Seharusnya Kami Menang 2-0

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |09:21 WIB
Kesal Barcelona Ditahan Valencia, Xavi Hernandez: Seharusnya Kami Menang 2-0
Barcelona ditahan Valencia 1-1 di Liga Spanyol 2023-2024. (Foto: Reuters)
VALENCIA – Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez kecewa dan kesal lantaran timnya ditahan 1-1 oleh Valencia di pekan ke-17 Liga Spanyol 2023-2024, pada Minggu (17/12/2023) dini hari WIB. Menurut Xavi, seharusnya Barcelona bisa menutup laga dengan skor 2-0 lantaran timnya mampu bermain baik.

Blaugrana -julukan Barcelona- pulang dengan satu poin dari Mestalla, Valencia, Spanyol. Sempat unggul via gol Joao Felix (55’), Barcelona harus puas dengan hasil imbang setelah Hugo Guillamon (70’) menyamakan kedudukan.

Ini merupakan hasil imbang kelima Barcelona di Liga Spanyol musim ini. Satu poin ini tentu sangat mengecewakan bagi Xavi yang sedang mencari kemenangan usai rentetan hasil negatif sebelumnya.

Selepas pertandingan, Xavi mengatakan Barcelona terlalu naif dalam pertandingan tersebut. Dia menegaskan, Blaugrana tidak pantas meraih satu poin karena bermain sangat baik.

Valencia vs Barcelona (Reuters)

“Dalam sepak bola, ketika Anda terlalu banyak memaafkan, hal seperti ini akan terjadi. Kami pantas mendapatkan kemenangan ini. Kami bermain sangat baik dan melakukan apa yang diperlukan untuk memenangkan pertandingan,” kata Xavi dilansir dari Diario AS, Minggu (17/12/2023).

“Kami menghasilkan cukup peluang untuk menang. Kami harus lebih kuat di area lawan. Saya pikir kami kehilangan dua poin. Kami menghilangkan satu poin yang membuat kami sangat tidak puas,” sambungnya.

