4 Negara yang Ketar-ketir Timnas Indonesia Diperkuat Banyak Pemain Keturunan, Nomor 1 Lawan Berat di Piala Asia 2023!

4 negara yang ketar-ketir Timnas Indonesia diperkuat banyak pemain keturunan menarik dikulik. Salah satunya ada negara yang tim nasionalnya akan jadi lawat berat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.

Ya, Timnas Indonesia memang memiliki banyak pemain keturunan yang siap dimainkan saat menghadapi laga-laga penting ke depan. Diketahui, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- sendiri akan mentas di ajang Piala Asia 2023 hingga Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Beberapa pemain keturunan yang sudah berhasil dinaturalisasi pun diketahui jadi andalan Shin Tae-yong saat ini di Timnas Indonesia. Di antaranya, ada Rafael Struick, Ivar Jenner, Jordi Amat, Sandy Walsh, hingga Rafael Pattynama. Selain itu, ada tambahan pemain keturunan yang baru saja rampung dinaturalisasi, yakni Justin Hubner.

Di luar itu, PSSI tengah memproses naturalisasi sejumlah pemain keturunan lain yang punya karier ciamik di Eropa. Di antaranya, ada Jay Idzes, Nathan Tjoe-A-On, hingga Ragnar Oratmangoen.

Ternyata kehadiran sederet pemain keturunan itu jadi sorotan media-media luar yang jadi rival sengit Timnas Indonesia di dunia sepakbola. Siapa saja mereka? Berikut 4 negara yang ketar-ketir Timnas Indonesia diperkuat banyak pemain keturunan.

4. Thailand





Salah satu negara yang ketar-ketir Timnas Indonesia diperkuat banyak pemain keturunan adalah Thailand. Mereka turut menyoroti kehadiran sederet pemain keturunan di skuad Garuda.

Hal itu turut diulas media Thailand kala membahas kegagalan Timnas Thailand yang ditolak oleh pemain Eropa keturunan Swedia-Thailand, Eric Kahl. Penolakan itu datang kala Timnas Indonesia malah berhasil menaturalisasi sederet pemain keturunan yang berkarier di Eropa.

Media Thailand, Thethao247, kala itu menyebut Kahl menolak tawaran itu karena masih percaya bahwa suatu saat ia akan kembali dipanggil oleh Timnas Swedia. Karena itu, dia merasa saat ini bukan waktu yang tepat untuk bergabung dengan Timnas Thailand.

3. Malaysia





Kemudian, ada Malaysia. Media di sana juga turut ramai menyoroti kehadiran pemain keturunan di skuad Timnas Indonesia. Bahkan, dalam sebuah artikel, mereka tampak iri karena peain naturalisasi Indonesia hafal lagu kebangsaan.

Kala itu, media Malaysia, One Football M, mengapresiasi pemain keturunan Timnas Indonesia yang hafal lagu kebangsaan. Bersamaan dengan itu, media tersebut juga iri lantaran pemain naturalisasi Timnas Malaysia masih belum hafal lagu kebangsaan.

“Semalam ketika laga Timnas Indonesia dan Argentina, semua pemain keturunan dan naturalisasi menyanyikan lagu Indonesia, meski ada dari mereka yang baru pertama kali main atau debut seperti Rafael, Pattynama, dan lain-lain,” tulis One Football M melalui akun Twitter mereka, @onefootballm.

Selain Itu, media Malaysia juga tampak ketar-ketir dengan langkah PSSI yang terus berhasil menaturalisasi pemain keturunan. Mereka sampai turut memantau proses naturaliasi Jay Idzes yang kini masih berjalan.

Kehadiran Jay Idzes sendiri memang berpotensi membuat skuad Timnas Indonesia makin tangguh. Sebab, sosoknya saja kini jadi salah satu pemain andalan di klub Serie B Liga Italia, yakni Venezia.

"Kedatangan Jay Idzes ke Indonesia tentunya sudah ditunggu-tunggu banyak orang setelah pemain muda tersebut menjadi pemain utama klubnya, Venezia, di Italia," bunyi keterangan Makan Bola.