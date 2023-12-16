Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Calon Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Pernah Jadi Korban Tendangan Bebas Maut Lionel Messi

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |14:32 WIB
Calon Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Pernah Jadi Korban Tendangan Bebas Maut Lionel Messi
Maarten Paes dan Lionel Messi. (Foto: Instagram/@Maartenpaes)
A
A
A

CALON kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, pernah jadi korban tendangan bebas maut Lionel Messi. Hal itu terjadi ketika sang kiper FC Dallas tersebut berhadapan dengan Inter Miami yang diperkuat Lionel Messi dan kolega di ajang Leagues Cup 2023.

Sekadar diketahui, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan Marteen Paes masuk daftar calon pemain keturunan yang akan dinaturalisasi bersama gelandang SC Heerenveen, Thom Haye. Namun, dia menegaskan PSSI enggan terburu-buru.

Maarten Paes

"Lalu, kita juga masih menunggu Thom Haye, dia sebagai gelandang bertahan, dia juga sepertinya ingin. Sama Marteen Paes kiper utama FC Dallas (MLS). Kita tunggu lah, jangan kesusu," kata Erick Thohir di akun Instagram pribadinya, @erickthohir, Sabtu (16/12/2023).

Untuk Marteen Paes, kiper 25 tahun ini berpaspor Belanda. Sang pemain kelahiran negeri Kincir Angin itu memiliki darah keturunan Indonesia dari neneknya.

Marteen Paes sendiri sudah memberikan sinyal ingin bergabung dengan Timnas Indonesia. Sebab, dia telah memberi kode dengan memfollow akun Instagram PSSI dan Erick Thohir.

Halaman:
1 2
      
